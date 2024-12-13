وفد قطري يجتمع مع الحكومة الانتقالية السورية يوم الأحد

الدوحة: قال مسؤول قطري، اليوم الجمعة، إن الدوحة سترسل أول وفد رسمي إلى دمشق يوم الأحد للاجتماع مع الحكومة الانتقالية السورية وبحث إعادة فتح السفارة القطرية وتحسين توصيل المساعدات الإنسانية.

وأضاف المسؤول أن التقارير السابقة الصادرة عن وزارة الإعلام السورية حول زيارة رئيس جهاز أمن الدولة القطري لسوريا أمس الخميس غير صحيحة.

وكانت وزارة الإعلام السورية قالت، أمس الخميس، “وصل وفد تركي- قطري إلى دمشق يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسع وسيُعقد الاجتماع مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد البشير”.

ونفت وزارة الخارجية التركية أن الوزير فيدان موجود في دمشق لإجراء محادثات، قائلة إنه في تركيا.

وأغلقت قطر سفارتها في دمشق واستدعت سفيرها في تموز/يوليو 2011 بعد أن تحولت الانتفاضة ضد حكم الأسد إلى حرب أهلية.

وبخلاف دول عربية أخرى، لم تعاود قطر علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا تحت حكم الأسد، الذي أطيح به نهاية الأسبوع الماضي مع اكتساح فصائل المعارضة المدن السورية الواحدة تلو الأخرى ودخولها أخيرا العاصمة دمشق.

وهذا الأسبوع، قال مسؤول مطلع على التطورات إن قطر “أنشأت أول قناة اتصال” مع هيئة تحرير الشام التي قادت الإطاحة بالأسد في دمشق.

وتابع المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المناقشات، أن “تركيز الاتصالات مع هيئة تحرير الشام وغيرها ينصب على الحاجة (…) للحفاظ على الهدوء وعلى المؤسسات العامة السورية خلال الفترة الانتقالية”.

وأعلنت قطر، الأربعاء، أنها “ستعيد افتتاح سفارتها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة قريبا بعد إكمال الترتيبات اللازمة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان إن “هذه الخطوة تأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

(وكالات)