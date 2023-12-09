وفد “قمة الرياض” يعرب عن “امتعاضه” من فيتو واشنطن ضد وقف حرب غزة..

إسطنبول: أعرب وفد وزاري عربي وإسلامي، السبت، عن “امتعاضه” من استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو للمرة الثانية “للوقف الفوري” لإطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك في جلسة مباحثات رسمية عقدها وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة “قمة الرياض”، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة واشنطن، وفق بيان للخارجية السعودية.
وفي المباحثات، أعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن “امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة لحق النقض الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية”.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على “مطالبتهم الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار”.
وترأس وفد اللجنة الوزارية وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بمشاركة نظرائه القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، والفلسطيني رياض المالكي، والتركي هاكان فيدان، وفق البيان السعودي.
وتعد هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها واشنطن “الفيتو” ضد مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن غزة، حيث استخدمته لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضد مشروع قرار بالمجلس قدمته البرازيل، ويطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة.
وحصل القرار حينها على 12 صوتا مؤيدا، مقابل صوت واحد رافض، وامتناع روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.
ومساء الجمعة، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جلسة طارئة للتصويت على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة وشاركت فيه أكثر من 80 دولة.
ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض للمرة الثانية.
وأيد 13 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع “الرهائن”، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وفي المباحثات مع بلينكن، جدد أعضاء اللجنة الوزارية “موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، على النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.
وأعربوا عن “موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها”، مؤكدين على “أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها على كافة المستويات”.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على “إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة”، معربين عن “رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية”.
ومنذ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يجرى الوفد العربي الإسلامي جولة تشمل عواصم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بهدف بناء إجماع دولي لإنهاء الحرب على غزة.
والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي: الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وشملت زيارات الوفد العربي والإسلامي 7 محطات بالترتيب وهي؛ الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى نيويورك، لحضور جلسة مجلس الأمن، فيما وصل الوفد، الجمعة، إلى واشنطن.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
(الأناضول)
الصورة أصدق من كل تعبير! الكل ينظر في إتجاه الكاميرا ما عدا اليهودي بلنكن. حلل وناقش
وما الأرضُ فاعْلَمْ للكريمِ بمنزِلٍ // إذا حَكمَتْ أُسْدَ البِلادِ قُرودُها
قد انقلبت أقفاؤُها لوجوهِها // فأذيالُها بين الغصونِ تقودُها
مُعلّقةً رأسًا على عَقِبٍ بِها // قنادِيلُ سوءٍ مِن ظلامٍ وَقودُها
فتصبح من أغصانِها في مشانِقٍ // تؤرجِحُها حمرُ الوجوه وسُودُها
وُلاةُ بِلادٍ يخدمون غُزاتَها // فساداتُها دونَ الرّجالٍ عبيدُها
تخون بني الدّنيا لتحرسَ نفسها // فيقتُلُها حُرّاسُها وجنودُها
تميم البرغوثي
الأولى من الشجب … إنسحاب جميع الدول العربية والإسلامية من الأمم المتحدة.
وقطع العلاقات مع عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو للدول الست المطبعة وعلى رأسهم الأردن ومصر لأنهما على خط المواجهة 🇵🇸😫✌️😫
وفد “قمة الرياض” يعرب عن “امتعاضه” من فيتو واشنطن ضد وقف حرب غزة..
ماهذه الرخاوة….امتعاض…المفروض وعلى الاقل تنديد واستنكار…..لاتطلب منكم قطع العلاقات ومقاطعة البضائع لكون العرب غير اؤهل لذلك…
لعنة الله على أميركا ومن يساعدها. ويصافحها ..ويتعامل معها…تصور لو كان الأمر يتعلق باوكرانيا…لالزمت امريكا العالم باجمعه على التصويت علبه.
امريكا عدوة الشعوب…هذا مانقدر به الشيوعيين تبان الحرب الباردة…والشيطان الأكبر حسب تعبير الحميني.
وانا اقول شيطان كبير عدوا للشعوب….
امتعاض لا يغير من المأساة البشعة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة العزة و الضفة الغربية يا عينيا 🇵🇸😫🇵🇸😫🇵🇸😫✌️
ويل للعرب من شر قد اقترب…..جو ولش عضو مجلس النواب الأمريكي السابق قال: «السر البسيط القذر في الشرق الأوسط الآن هو أن أغلب العالم العربي يريد انتهاء حركة حماس، ولا يكترث بالمرة بالشعب الفلسطيني لا اليوم ولا من قبل. وبالتالي، فكثير منهم مرة أخرى اليوم يتوسل إلى إسرائيل في الخفاء بأن تقوم بالمهمة القذرة بدلاً منهم. جبناء!»
تماما هذا حال الحكام العرب اليوم. و الشباب العربي همه كرة القدم و سباق السيارات رباعية الدفع. اهل غزة نستودعكم الله.
قهوة و شاي وعوددو لبلدانكم
شكرا على مواقفكم مع الطغاة وضد الشعوب.
دماء اهالينا في غزة في رقاب حكام العرب دعاة معاهدة ابراهام و المطبعين. حسبنا الله و نعم الوكيل.
انسحبوا من مجلس الأمن واتركوا أمريكا وابريطانيا وحدهم فيه .إذا كان الفيتو 57 لصالح الإحتلال فالخروج من محلس المن أصبح ضروريا وفي اقرب وقت .إذا كانت الدول العربية والأسلامية تمتلك السلطة السياسية