وفد مغربي زار رام الله لبحث وضع فلسطيني مطلوب لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي

الرباط: قالت وسائل إعلام مغربية، إن وفدا قضائيا من البلاد، زار رام الله، للتحقق من وضعية شاب فلسطيني مطلوب لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح موقع “اليوم 24” (خاص)، أن “وفدا قضائيا مغربيا، زار مؤخرا رام الله، للتحقق من وضعية الشاب الفلسطيني نسيم خليبات، المعتقل في سجن سلا (قرب الرباط) منذ يناير/ كانون الثاني الماضي”، دون تفاصيل عن نتيجة الزيارة أو موعدها.

في 19 فبراير/ شباط 2023، وجهت وزارة العدل الإسرائيلية، طلبا إلى نظيرتها المغربية، بشأن مباشرة إجراءات ترحيل خليبات.

ويحمل خليبات الجنسية الإسرائيلية، وهو من عرب 1948 المقيمين داخل الخط الأخضر.

وتقول إسرائيل، إن خليبات “عمل رفقة شخصين أحدهما من أقاربه، على التخطيط لتفجير مبنى لمكتب صحي في مدينة الناصرة”.

وكانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، كشفت في 30 يونيو/ حزيران الماضي، أن “خليبات فر في 9 مارس/ آذار 2022 إلى دبي..”.

وأوضحت أن “خليبات اعتقل في مطار مراكش، ووُضع في سجن سلا في 23 يناير/ كانون الثاني 2023، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات الإسرائيلية”.

من جانبه، قال الناشط الحقوقي المغربي أحمد أويحمان، إن “تسليم أي فلسطيني إلى سلطات الكيان الصهيوني، هو تقديم رقبته إلى المقصلة”.

وأضاف: “لنتذكر أن أكبر منظمتين حقوقيتين دوليتين، وهما العفو الدولية وهيومن رايتس واتش، اعتبرتا أن نظام تل أبيب هو نظام فصل عنصري، وبالتالي تسليم أي فلسطيني لإسرائيل هو جريمة لا تغتفر”.

ورغم توقيع المغرب وإسرائيل اتفاقية في يوليوز/ تموز 2022، تخص العدالة والخدمات القضائية ومكافحة الجريمة المنظمة، لم يسارع المغرب لتلبية الطلب الإسرائيلي، لعدم توقيع البلدين اتفاقية تسليم المجرمين.

وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (يضم 20 منظمة حقوقية)، وجه الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، لـ”طلب التدخل العاجل للحيلولة، دون تسليم المواطن الفلسطيني إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

(وكالات)