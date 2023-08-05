وفد من الجامعة العربية يبحث في موريتانيا الإعداد للقمة العربية الاقتصادية

نواكشوط – «القدس العربي»:

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس وفدها إلى موريتانيا المكلف بتحضيرات الدورة الخامسة لمؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني القادم بنواكشوط، أنه اطلع على الترتيبات الموضوعية واللوجستية التي هيأتها الحكومة الموريتانية لعقد هذه القمة.

وأوضح في تصريح صحافي السبت في نهاية زيارة الوفد لموريتانيا “أن وفد الجامعة التقى خلال الزيارة بكل من وزير الخارجية محمد سالم مرزوك، ووزير التجارة والصناعة لمرابط بناهي، وعدد آخر من كبار المسؤولين الموريتانيين المعنيين بالإعداد للقمة، حيث استمع إلى شروح حول الأمور اللوجستية، وحول المبادرات والأفكار المقترح بحثها في القمة التنموية العربية”.

وأوضح “أن الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة نهاية شهر آب/أغسطس الجاري سوف تحسم الأمور التي ينتظر أن تطرح على جدول أعمال القمة العربية المقررة في موريتانيا”.

وأضاف السفير حسام زكي “أن وفد الجامعة العربية أدى زيارات لمركز المؤتمرات بنواكشوط الذي سيستضيف القمة، كما اطلع على ترتيبات الإقامة المخصصة للوفود العربية المشاركة في أعمال القمة”، مشيرا إلى “أن الترتيبات تعتبر في مجملها مقبولة، وتبشر بعقد قمة ناجحة”.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد أعلن “أن القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية ستُعقد في موريتانيا في نوفمبر/تشرين الثاني القادم”.

وأوضح بعد لقاء أجراه في يونيو/حزيران الماضي مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال زيارته للقاهرة “أنه بحث مع الرئيس الغزواني الجوانب المتعلقة بالاستعدادات للقمة التنموية المقبلة”.