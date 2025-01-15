وفد من “الجهاد الإسلامي” في الدوحة للمشاركة في التفاصيل النهائية لاتفاق وقف النار

غزة: قال قيادي في حركة “الجهاد الإسلامي”، الأربعاء، إن وفداً قيادياً رفيع المستوى من الحركة وصل إلى الدوحة، الثلاثاء، للمشاركة في المفاوضات النهائية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال القيادي لوكالة فرانس برس: “المشاورات بين الفصائل ما زالت جارية، المباحثات في المرحلة الراهنة تتركز حول آليات تنفيذ الاتفاق، وأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تشملهم صفقة التبادل”.

وكانت حركة “حماس” أعلنت، في بيان، أنها أجرت سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية، “ووضعتهم في صورة التقدم الحاصل في المفاوضات الجارية في الدوحة”.

وقالت الحركة، في بيانها: “أكدت قيادة الحركة والقوى المختلفة على استمرار التواصل والتشاور حتى إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الاسرى الذي وصل إلى مراحله النهائية”.

وحسب مصادر قيادية في الحركة، فقد وصل ممثلون عن عدة فصائل فلسطينية إلى الدوحة للمشاركة في النقاشات الفلسطينية، ومن ضمنها الجبهتان “الشعبية” و”الديمقراطية”، و”الجبهة الشعبية- القيادة العامة”، في حين وصل إلى الدوحة أيضاً، قبل يومين، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس.

(أ ف ب)