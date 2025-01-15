سياسة | عربي | فلسطين

وفد من “الجهاد الإسلامي” في الدوحة للمشاركة في التفاصيل النهائية لاتفاق وقف النار

15 - يناير - 2025

سجن عوفر الإسرائيلي العسكري

حجم الخط
0

غزة: قال قيادي في حركة “الجهاد الإسلامي”، الأربعاء، إن وفداً قيادياً رفيع المستوى من الحركة وصل إلى الدوحة، الثلاثاء، للمشاركة في المفاوضات النهائية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال القيادي لوكالة فرانس برس: “المشاورات بين الفصائل ما زالت جارية، المباحثات في المرحلة الراهنة تتركز حول آليات تنفيذ الاتفاق، وأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تشملهم صفقة التبادل”.

وكانت حركة “حماس” أعلنت، في بيان، أنها أجرت سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية، “ووضعتهم في صورة التقدم الحاصل في المفاوضات الجارية في الدوحة”.

وقالت الحركة، في بيانها: “أكدت قيادة الحركة والقوى المختلفة على استمرار التواصل والتشاور حتى إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الاسرى الذي وصل إلى مراحله النهائية”.

وحسب مصادر قيادية في الحركة، فقد وصل ممثلون عن عدة فصائل فلسطينية إلى الدوحة للمشاركة في النقاشات الفلسطينية، ومن ضمنها الجبهتان “الشعبية” و”الديمقراطية”، و”الجبهة الشعبية- القيادة العامة”، في حين وصل إلى الدوحة أيضاً، قبل يومين، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

استشهاد المتحدث العسكري لحركة الجهاد الإسلامي “أبو حمزة” في غزة- (صور)
18 - مارس - 2025
حركة “الجهاد الإسلامي” تتهم نتنياهو “بالانقلاب” على اتفاق وقف النار في غزة
2 - مارس - 2025
“الجهاد الإسلامي” تبث فيديو لرهينتين إسرائيليين من المقرر إطلاق سراحهما اليوم- (شاهد)
30 - يناير - 2025
الغارديان: عملية السلطة الوطنية في جنين.. إثبات قدرة أم حرب أهلية؟
6 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية