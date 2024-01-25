وفد من الحوثيين التقى بنائب وزير الخارجية الروسي في موسكو

صنعاء: قال كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام إن وفدا للجماعة التقى في موسكو، اليوم الخميس، مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي لبحث الموقف في المنطقة.

وأضاف عبد السلام في منشور على منصة إكس إن المحادثات تناولت أهمية تكثيف الجهود للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف الحرب في غزة.

التقينا ظهر اليوم في موسكو الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف حيث جرى عرض أوضاع المنطقة خصوصا ما يجري في غزة من جرائم إبادة جماعية مدانة ومرفوضة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على أمريكا وإسرائيل لوقفها، وتم… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 25, 2024

(رويترز)