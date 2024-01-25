سياسة | عربي

وفد من الحوثيين التقى بنائب وزير الخارجية الروسي في موسكو

منذ 27 دقيقة

محمد عبدالسلام

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صنعاء: قال كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام إن وفدا للجماعة التقى في موسكو، اليوم الخميس، مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي لبحث الموقف في المنطقة.

وأضاف عبد السلام في منشور على منصة إكس إن المحادثات تناولت أهمية تكثيف الجهود للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف الحرب في غزة.

(رويترز)

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