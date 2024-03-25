وفد من الكونغرس الأمريكي يزور المغرب لبحث “سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية”

الرباط ـ “القدس العربي”:

يقوم وفد من الكونغرس الأمريكي يتكون من 6 أعضاء عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بزيارة عمل إلى المغرب، تندرج “في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية” مع هذا البلد.

وأفاد بيان صحافي أن الوفد عقد اليوم الاثنين اجتماعا مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حضره عن الجانب المغربي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعن الطرف الأمريكي سفير واشنطن في الرباط.

وأوضح البيان الذي تلقت “القدس العربي” نسخة منه أن الطرفين سلطا الضوء على التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أعربا عن ارتياحهما للمنحى التصاعدي الذي يشهده حجم المبادلات التجارية بين البلدين، والذي قفز من 43,4 مليار درهم (4.312.167.146 دولارا أمريكيا) في سنة 2021، إلى 68,9 مليار درهم حاليا (6.845.813.741 دولارا أمريكيا). كما شدد الطرفان على أن المغرب بإمكانه القيام بدور حلقة الوصل لفائدة الاستثمارات الأمريكية بإفريقيا، في إطار شراكة رابح-رابح.

وأكد رئيس الحكومة المغربي أن العلاقات الثنائية بين الرباط وواشنطن ترتكز على التنسيق الوثيق بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، مبرزا الدور الريادي للمغرب ومساهمته في تعزيز الاستقرار بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وبخصوص قضية الصحراء، عبر عزيز أخنوش عن تقدير المغرب لموقف الولايات المتحدة، خصوصا وأنها اعترفت سنة 2020 بسيادة المغرب على صحرائه. وأبدت دعمها لمخطط الحكم الذاتي، باعتباره حلا جادا وواقعيا وذا مصداقية.

وجرى خلال هذه المباحثات، استحضار العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين الصديقين، منذ ‏التوقيع سنة 1787 على معاهدة السلام والصداقة المغربية الأمريكية، التي تعد أقدم وثيقة توقعها الولايات المتحدة مع بلد أجنبي.