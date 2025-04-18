وفد من الكونغرس الأمريكي يصل إلى سوريا

دمشق: وصل وفد من الكونغرس الأمريكي إلى دمشق اليوم الجمعة لإجراء لقاءات مع القيادة السورية والمجتمع المدني السوري.

وقالت عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري مارلين ستاتسمان “أقوم بزيارة سوريا لأرى ما سيحدث لاحقا، ولأرى سوريا الجديدة. ولذلك، أريد أن أنقل ما أراه هنا، والمحادثات التي أجريها هنا، إلى الولايات المتحدة وأشاركها مع الحكومة هناك”.

وأضافت ستاتسمان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) “كان علي أن أرى الدمار والمليارات من الدولارات من الحطام، وحجم الجهود اللازمة لإعادة إعماره. سيستغرق الأمر سنوات لتنظيف كل ذلك. لكن، أكثر من ذلك، من المحزن أن نتخيل العائلات التي فقدت منازلها. رأينا رسمة لميكي ماوس على الحائط، في غرفة طفل، ففكرنا في الأطفال الذين فقدوا منازلهم إنه أمر محزن جدا ولكن في المقابل، أشعر بالتفاؤل والحماس تجاه المستقبل”.

وزار الوفد الأمريكي اليوم حي جوبر شرق العاصمة دمشق واطلع على حجم الدمار الذي طال الحي خلال سنوات الحرب.

من جانبه، قال عضو التحالف الأمريكي لأجل السلام والازدهار مجد عبار إن “التحالف السوري يعمل جاهدا نخفف العقوبات على سوريا وعلى الشعب السوري ويضم الوفد اثنين من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزب الجمهوري وهما مارلين ستاتسمان وكوري ميلز للاطلاع على الوضع في سوريا، هما أول اثنين من الكونجرس يصلان إلى سوريا للاطلاع على الوضع و تأثير العقوبات على الشعب والاجتماع مع القيادات في سوريا، وعلى رأسهم الرئيس أحمد الشرع، وزيارة بعض المناطق لرؤية التنوع والنسيج الإجتماعي في سوريا”.

وأضاف عبار في تصريح لـ(د ب أ) “لدينا العديد من الاجتماعات اليوم مع البطريرك في الكنيسة الاشورية في دير مار تقلا وتزامنت الزيارة مع عيد الفصح المجيد “.

وأشار عبار إلى أن الوفد “سوف ينقل رؤية واضحة عن الوضع بسوريا وتأثير هذه العقوبات غير العادلة حاليا للإدارة الأمريكية “.

وهذه هي الزيارة الثانية لوفد أمريكي إلى سوريا بعد الزيارة الأولى في ديسمبر/كانون الأول ، والتي قام خلالها وفد دبلوماسي رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، ومبعوث واشنطن لشؤون الرهائن، روجر كارستينز، والمستشار بوزارة الخارجية الأمريكية دانيال روبنشتاين، بأول زيارة من نوعها لدمشق منذ أكثر من عشر سنوات.

(د ب أ)