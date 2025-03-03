وفد نسائي يسلم القصر الرئاسي عريضة تطالب بتدخل زوجة السيسي للإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح

القاهرةـ “القدس العربي”:

توجه وفد من السيدات إلى قصر الاتحادية الرئاسي اليوم، حيث سلمن عريضة التماس إلى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عن الناشط المصري علاء عبد الفتاح.

وقالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء الأسبق، إن الوفد توجه في العاشرة صباحا إلى القصر الرئاسي.

وأضافت: تشكل الوفد من 6 من السيدات المتضامنات مع الدكتورة ليلى سويف المضربة عن الطعام منذ أكثر من 5 أشهر للمطالبة بالإفراج عن ابنها.

وتابعت: تشكل الوفد من الدكتورة كريمة الحفناوي، والصحافية نور الهدى زكي، وحياة الشيمي وبسمة الحسيني وثريا عبد الجواد.

تشكل الوفد من الدكتورة كريمة الحفناوي، والصحافية نور الهدى زكي، وحياة الشيمي وبسمة الحسيني وثريا عبد الجواد

ولفتت، إلى أن الالتماس الذي سلمه الوفد إلى القصر الرئاسي يحمل توقيع 665 أمهات مصريات، تطالبن بسرعة الإفراج عن علاء عبد الفتاح الذي أنهى في سبتمبر / أيلول الماضي مدة العقوبة المحكوم عليه بها.

ودعا الالتماس زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لدى الجهات المختصة كأم مصرية، من أجل الإفراج عن علاء عبد الفتاح في أسرع وقت إنقاذا له ولوالدته التي أصبحت حياتها في خطر شديد.

وتواصل الأكاديمية ليلى سويف إضرابها عن الطعام منذ أكثر من 5 شهور، للمطالبة بالإفراج عن ابنها، وتقول إنه محتجز خارج إطار القانون منذ 28 سبتمبر أيلول الماضي.

وتخضع سويف للملاحظة في مستشفى سانت توماس في لندن بسبب تدهور حالتها الصحية.

وتنتقل سويف بين القاهرة ولندن، في محاولة للضغط على الحكومة البريطانية، من أجل التدخل للإفراج عن ابنها الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد كشف عن رفض النائب العام طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019.

وحصل عبد الفتاح، الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

ويقضي علاء، الذي يعد وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر/ أيلول 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.

ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1365 لسنة 2019 اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية منشور على فيسبوك يتناول وفاة معتقل داخل السجن.