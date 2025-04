وفد نيابي أمريكي في السلفادور للمطالبة بإطلاق سراح مهاجر تم ترحيله عن طريق الخطأ

سان سلفادور: وصل إلى السلفادور وفد يضم أعضاءً ديمقراطيين من مجلس النواب الأمريكي للمطالبة بإطلاق سراح مهاجر سلفادوري تم ترحيله بشكل خاطئ من الولايات المتحدة إلى بلاده، حيث تم احتجازه.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن تمكّن السناتور الديمقراطي كريس فان هولين من لقاء المهاجر كيلمار أبريغو غارسيا في السلفادور الأسبوع الماضي. وكان غارسيا قد تم ترحيله من الولايات المتحدة في منتصف آذار/مارس، برفقة 238 فنزويلياً و22 سلفادورياً آخرين.

تتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب هؤلاء المهاجرين بأنهم مجرمون، لكن لم تقدم أدلة على هذه الاتهامات.

في آذار/مارس، ألقت السلطات الأمريكية القبض على كيلمار أبريغو غارسيا (29 عاماً)، وهو مهاجر سلفادوري تم ترحيله من الولايات المتحدة، ثم سُجن في السلفادور رغم إلغاء أمر الترحيل الصادر بحقه في العام 2019.

لاحقاً، اعترفت إدارة ترامب بارتكاب “خطأ إداري” في ترحيل هذا المهاجر، لكنها واصلت الدفاع عن قرارها بشدة، مؤكدة أنه ينتمي إلى عصابة وكان على وشك أن يُدان بارتكاب عنف أسري.

وقد أصبحت قضية هذا المهاجر، وهو أب وزوج لامرأة أمريكية، هاجر إلى الولايات المتحدة في سن المراهقة هرباً من العصابات في بلاده، أحد المحاور الأساسية لهجوم المعارضة الديمقراطية على سياسة ترامب المناهضة للمهاجرين.

يوم الاثنين، قالت النائبة عن ولاية أريزونا، ياسمين أنصاري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “أنا في السلفادور لتسليط الضوء على قصة كيلمار ومواصلة الضغط على دونالد ترامب لضمان عودته سالماً إلى وطنه”.

وأضافت أنصاري، التي يرافقها في زيارتها النواب روبرت غارسيا وماكسويل فروست وماكسين ديكستر: “نريد التأكد من أن كيلمار لا يزال على قيد الحياة. نريد التأكد من حصوله على حق الوصول إلى محامٍ”.

Kilmar Abrego Garcia has never been found guilty of a crime. The Supreme Court made that clear.

Their smear campaign against him shouldn’t allow them to bend the law.

If we fall for it, we will green light authoritarianism and throw due process away. pic.twitter.com/0w91A7v24f

— Yassamin Ansari (@yassaminansari) April 19, 2025