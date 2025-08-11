وفيات حمى الضنك في بنغلادش تتجاوز 100 وتحذيرات من وضع أسوأ في أغسطس

داكا: تشهد بنغلادش ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بحمى الضنك والوفيات بسببها، ويحذر خبراء الصحة من أن شهر أغسطس/ آب قد يشهد تفشيا أكثر حدة للمرض الذي ينقله البعوض إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة.

وأظهرت بيانات رسمية أن حمى الضنك أودت بحياة 101، ووصل عدد حالات الإصابة إلى 24183 حتى الآن هذا العام، مما يشكل ضغطا شديدا على نظام الرعاية الصحية المنهك بالفعل في البلاد.

وصاحب الارتفاع الحاد في عدد الوفيات ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة. وتوفي 19 شخصا بسبب حمى الضنك حتى الآن في أغسطس/ آب حتى الآن، بعد وفاة 41 في يوليو تموز أي أكثر من ضعف العدد المسجل في يونيو/ حزيران وبلغ 19 وفاة.

وقال كبير البشار، وهو عالم حشرات بإحدى الجامعات “الوضع حرج. الفيروس منتشر بالفعل على نطاق واسع في أنحاء البلاد، ودون تدخل كبير، ستعاني المستشفيات من ضغوط تفوق طاقتها”.

وأضاف “قد يشهد أغسطس ما لا يقل عن ثلاثة أمثال عدد الحالات المسجلة في يوليو، ومن المحتمل أن تصل الأعداد إلى ذروتها في سبتمبر”.

ويحث مسؤولون من الصحة السكان على استخدام المواد الطاردة للبعوض والنوم تحت الناموسيات والتخلص من المياه الراكدة التي يتكاثر فيها البعوض.

ويقول خبراء إن تغير المناخ والطقس الدافئ الرطب والأمطار المتقطعة شكلت ظروف التكاثر المثالية للبعوضة التي تحمل الفيروس المسبب لحمى الضنك.

وشهد عام 2023 أكبر عدد وفيات بحمى الضنك في بنغلادش على الإطلاق، إذ توفي 1705 مع إصابة أكثر من 321 ألفا بالمرض.

(رويترز)