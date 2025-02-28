سياسة | دولي

وقائع متكررة.. إسرائيليون يبصقون على كنائس بالقدس

28 - فبراير - 2025

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القدس: اعتدى إسرائيليون في عدة حوادث على كنيسة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة بالبصق عليها أثناء إقامة مراسم دينية مسيحية.
وقال قائد الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة دفير تميم، الجمعة في بيان: “نشهد ظاهرة تتمثل في إظهار الكراهية تجاه المسيحيين في البلدة القديمة، وخاصة بصق متطرفين (يهود) على الأرض أثناء مرورهم قرب منهم (المسيحيين) أو البصق تجاه الكنائس”.
وجاء في البيان: “توقيف 8 مشتبهين أمس من قبل أفراد الشرطة بشبهة البصق نحو كنيسة في البلدة القديمة بالقدس خلال مراسم دينية أقيمت في المكان”.
وأضاف البيان: “وفقًا للتحقيقات، تم رصد حالتين أثناء وقوعهما من قبل مراقبي الشرطة أما باقي الحوادث فقد تم القبض على المشتبهين بهم خلالها متلبسين من قبل أفراد الشرطة”.
وخلال الأشهر الماضية، تكررت ظاهرة بصق متطرفين يهود على الكنائس بالبلدة القديمة.

(الأناضول)

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