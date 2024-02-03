“وقت مستقطع”.. “أرجوحة” تعيد البسمة لوجوه أطفال في غزة- (فيديو)

غزة: يتجمع عشرات من الأطفال النازحين في مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، حول أرجوحة بسيطة بانتظار دورهم في اللعب والتسلية، في وقت مستقطع بعيدا عن أجواء الحرب الإسرائيلية.

ومنذ بداية الحرب لا يجد الأطفال مكاناً للعب خاصة في ظل تواصل القصف الإسرائيلي ما يزيد من الضغوط النفسية عليهم، وهو ما حاول الشاب الفلسطيني محمد عاشور مواجهته عبر تشغيل أرجوحة للترفيه عن الأطفال.

والأسبوع الماضي، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان، إن “قطاع غزة أخطر مكان على الأطفال في العالم ووضعه تحول من كارثي إلى شبه منهار”.

أجواء من الفرح

وتقول الطفلة حلا بركات (8 أعوام): “كل يوم نأتي لنلعب على الأرجوحة مجانا وحتى نعيش أجواء من الفرح والسعادة ولننسى الحرب والقصف والخوف”.

وتضيف بركات: “اللعب بالأرجوحة يجعلنا نرفه عن أنفسنا وينسينا الخوف والرعب الذي نعيشه كل يوم بسبب القصف وأصوات الصواريخ، فالأطفال ظلموا في هذه الحرب”.

وتوضح هذه الطفلة أنها نزحت من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، برفقة والدتها وأشقائها الصغار فقط، تحت القصف وإطلاق النيران الإسرائيلية، فيما بقي والدها وبعض الجيران في المنطقة رغم الخطر الشديد.

وتتابع بركات: “حرام عليهم موتوا الأطفال والنساء، ونحن قلقون على الناس الموجودين في غزة، وإن شاء الله نعود لهم سالمين عندما تنتهي الحرب”.

ويعبر الطفل بسام بركات عن فرحته وسعادته بركوب الأرجوحة، ويقول: “نأتي للعب يوميا حتى ننسى الضرب والقصف الإسرائيلي، ونرفه عن أنفسنا لأن هذه الحرب قاسية وصعبة”.

ويشير الطفل النازح من مدينة غزة باتجاه المحافظة الوسطى وخان يونس قبل نزوحه الأخير إلى رفح، إلى معاناة الأطفال بفعل الحرب والنزوح المتكرر.

واستقبلت رفح منذ بداية العدوان الإسرائيلي ما يزيد عن مليون نازح من مختلف مناطق القطاع، ما رفع عدد سكان المدينة إلى مليون و300 ألف نسمة، بحسب تصريح سابق للأناضول لرئيس بلدية رفح أحمد الصوفي.

ويعيش النازحون أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية، في ظل نقص الغذاء وارتفاع الأسعار، وسط تخوفات من انتشار الأمراض والأوبئة في أوساطهم بفعل نقص الأغذية، وقلة مستويات النظافة.

محاولة لتخفيف الضغط النفسي

الشاب محمد عاشور، صاحب الأرجوحة، يقول إنه كان يستخدمها في شهر رمضان والأعياد والعطلات الدراسية فقط لكن بسبب استمرار الحرب والضغوط النفسية الكبيرة التي يتعرض لها الأطفال قرر تشغيل الأرجوحة لإضفاء نوع من المرح على حياة الأطفال.

ويضيف عاشور (27 عاما)، وهو يلف الأرجوحة بشكل يدوي بكلتا يديه: “منذ 5 سنوات أمتلك هذه الأرجوحة وأقوم بتشغيلها في أوقات معينة للحصول على دخل بسيط منها، لكن مع بداية الحرب قررت تشغيلها للأطفال مجانا”.

ويضيف: “هذه الحرب المدمرة استهدفت الأطفال بشكل عنيف جدًا، ولم تشفع لهم طفولتهم، لذلك قررت تشغيلها لإسعادهم وإخراجهم من أجواء الحرب وحتى ينسوا الألم الذي عاشوه ولا يزالوا بفعل القصف والتدمير”.

ويبدي عاشور سعادته الغامرة بمساعدة الأطفال في اللعب على الأرجوحة وتخفيف آلامهم وإعادة رسم البسمة على وجوهم.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، نهاية ديسمبر الماضي، من خطر الإصابات النفسية والصحة العقلية لدى أطفال غزة، مؤكدةً أن جميع صغار القطاع بحاجة إلى الدعم بسبب الصدمة المتصلة بالنزاع، وإلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.

وجاء تحذير “يونيسف” في وقت ذكرت منظمة الصحة العالمية بتقرير سابق لها، أن أغلب الضحايا في قطاع غزة هم من الأطفال.



(الأناضول)