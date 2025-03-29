وقفات تضامنية في الجزائر مع القضية الفلسطينية وتحذير من تهويد القدس

الجزائر- “القدس العربي”:

طالب ممثلو فصائل فلسطينية وفعاليات سياسية وحزبية في الجزائر، بضرورة إسناد الشعب الفلسطيني في معركته الوجودية ضد الاحتلال الصهيوني بعد استئناف العدوان مؤخرا، محذرين من الأخطار التي تحدق بالقدس الشريف والمسجد الأقصى في ظل عمليات التهويد الجارية في المدينة.

وأكدت حركة مجتمع السلم في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للقدس الموافق الجمعة الأخيرة من كل رمضان، على ضرورة العمل الجماعي المشترك بين مكونات الشعب الجزائري كنخب سياسية ومجتمعية من أجل حماية الموقف الوطني الثابت وتطوير أساليبه التعبيرية في دعم القضية الفلسطينية.

وشددت الحركة المحسوبة على التيار الإسلامي، على “وجوب مواجهة المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وضرب مقاومتها الباسلة التي رفعت لواء الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات، وأعادت كل الحسابات التي يعتمدها مشروع التطبيع والتهويد والصهينة”.

وشجبت الحركة محاولات الشيطنة التي تستهدف المقاومة الباسلة ورموزها المجاهدة من أجل الحق المقدس في التحرير الكامل. كما قامت بتنظيم وقفات في مكاتبها الولائية، دعما لصمود الشعب الفلسطيني.

من جانبها، نظّمت حركة البناء الوطني، الجمعة، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الصامد في وجه غطرسة الاحتلال الصهيوني وسياساته القمعية، وذلك بمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم الأرض.

وأكد رئيس مجلس الشورى الوطني للحركة، نصر الدين سالم الشريف، في كلمة له بالمناسبة، أن “القدس كانت وستظل جوهر النضال” ضد الاحتلال الصهيوني، مضيفا أن محاولة تهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها التاريخية والديموغرافية “لن تنجح في طمس هويتها الإسلامية والعربية”.

وأشار في السياق ذاته إلى أن “المسجد الأقصى يتعرض لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في محاولة لفرض واقع جديد”، غير أن الفلسطينيين “يبذلون الغالي والنفيس لحماية مقدساتهم”.

ولفت المتحدث إلى أن القدس “ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية”، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني متمسّك بحقوقه المشروعة في أرضه وهويته، وأن استمرار الاحتلال في عدوانه “لن يغيّر من حقيقة أن فلسطين ستبقى ملكا لأهلها”.

كما أكّد أن الجرائم التي تُرتكب بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، واستمرار الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية، “لن تُثني الفلسطينيين عن النضال من أجل حريتهم واستقلالهم”.

من جانبه، أبرز ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الجزائر، محمد الحمامي، أن يوم الأرض يمثل “محطة نضالية هامة في مسيرة الشعب الفلسطيني ويجسّد رفضه القاطع لكل أشكال الاستيطان والمصادرة والتهويد”.

وشدد المتحدث على أن هذه الذكرى “تُذكّر العالم بأن الاحتلال يستمر في جرائمه منذ عقود دون أي رادع دولي حقيقي”، وأن القدس تواجه “أخطر المراحل في ظل استمرار الحفريات تحت المسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا”، داعيا إلى “تحرّك جاد لحماية المدينة المقدسة من المخططات الصهيونية”.

وبالمناسبة، تحدث الأكاديمي الفلسطيني، محمد رمضان الأغا، عما تعيشه الضفة الغربية من “أبشع الانتهاكات والعدوان”، حيث يتعرّض الفلسطينيون هناك لحملات اعتقال يومية، وتوسيع مستمر للمستوطنات، فضلا عن جرائم الإعدام الميداني التي تستهدف الشباب الفلسطيني بدمٍ بارد.

وأكد أن “القدس هي روح فلسطين وروح الأمة العربية والإسلامية”، وأن المساس بها هو “اعتداء على هوية الأمة جمعاء”، مضيفا أن الاحتلال الصهيوني “يسعى إلى طمس هذه الحقيقة من خلال التهجير القسري، والاستيطان المكثّف، والتضييق على المقدسيين، لكن المدينة ستظل صامدة بفضل تضحيات أهلها ودعم الشعوب الحرة”.

وفي تقييمه لما يجري، قال حزب العمال إنه يتابع “بذهول ورعب” تصاعد الحرب الإبادية في غزة، مؤكدا أنها تأتي في سياق “مخطط أمريكي- صهيوني” يستهدف إبادة الفلسطينيين عبر القصف المستمر، والحصار الخانق، وتهجير السكان، وتدمير البنية التحتية.

وأوضح الحزب أن الاحتلال الصهيوني لم يلتزم بأي وقف لإطلاق النار، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة والضفة الغربية هو تنفيذ لمخطط تهجير قسري، حيث تم طرد أكثر من 60 ألف عائلة فلسطينية لإفساح المجال لبناء مستوطنات جديدة.

ودعا الحزب السلطات الجزائرية إلى تكثيف جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الفلسطينيين، معتبرا أن القضية ليست مجرد تضامن، بل مسألة شرف وإنسانية، في مواجهة ما وصفه بـ”المخططات التفكيكية الأمريكية- الصهيونية التي تهدد المنطقة بأسرها”.

وفي الشق الدبلوماسي، كانت الجزائر، قد طالبت في بيان خلال النقاش العام في إطار البند السابع لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، في إطار الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بالإنهاء “الفوري” للعدوان على قطاع غزة وللتواجد الصهيوني غير الشرعي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي من أجل تحمل كامل مسؤولياته القانونية وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ضد الكيان الصهيوني المحتل.

وأكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، إدانة الجزائر “الشديدة” لخرق القوة القائمة بالاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار والعدوان المتجدد على قطاع غزة الذي خلف مئات الشهداء والجرحى، “والسياسات والممارسات القمعية والتمييزية والاستيطانية التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، كالحصار والتجويع والتدمير والتطهير العرقي والتهجير القسري والعقاب الجماعي وضم الأراضي الفلسطينية”.

وفي الأخير، جدد بلادهان التأكيد على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل هو بإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه غير القابل للتصرف أو التنازل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحل مشكلة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.