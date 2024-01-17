وقفات تضامنية مع غزة في مختلف المدن المغربية- (صور وفيديو)

الرباط- “القدس العربي”: لم يمنع المطر، مساء أمس الثلاثاء، المغاربة من تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، أمام مقر البرلمان المغربي في العاصمة الرباط حيث تظاهر المشاركون بمظلاتهم، والبعض الآخر فضّل أن يترك رأسه عاريا لقطرات مطر طالما انتظرها الجميع.

وطالب المشاركون بصوت واحد وقف الحرب على قطاع غزة، كما رددوا شعارات من أجل مواصلة الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في غزة، وإلى جانب الشعار الرئيسي للوقفة “لا لتهجير الفلسطينيين”، حضرت لافتات أخرى كالعادة، عبرت عن المطالبة بخطوات فعلية وعملية من أجل الضغط على الإدارة الامريكية وبعض الدول الغربية لوقف دعم إسرائيل.

بالإضافة لفلسطين حضرت اليمن أيضا، التي تعرضت لقصف أمريكي بريطاني في الأيام القليلة الماضية. وردد المشاركون في الوقفة شعارات من قبيل “رسالة تحية لفلسطين الأبية، ولغزة الأبية، واليمن الأبية”، و”عهد الله لن نخون.. فلسطين في العيون”، و”يا شهيد ارتاح ارتاح.. سوف نواصل الكفاح”، إضافة إلى الشعار الأيقونة الذي يقول “الشعب يريد تحرير فلسطين”.

ليست الرباط العاصمة وحدها من شهدت وقفات تضامنية، بل الأمر صار برنامجا يوميا، إذ توثق كاميرا المواطنين وقفات مماثلة في عدد من المدن المغربية. وتحرص “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، على نشر كل التفاصيل على صفحتها في فيسبوك.

منح ملكية مالية لمئة طالب فلسطيني

أصدر العاهل المغربي محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس، الأربعاء، تعليماته بتخصيص منح إضافية لصالح الطلبة الفلسطينيين، وذلك في إطار منح الوكالة المغربية للتعاون الدولي.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية، تلقت “القدس العربي” نسخة منه، بأنه سيستفيد من هذه المنح، التي يناهز عددها المئة، الطلبة الفلسطينيون المنحدرون من قطاع غزة، المسجلون في الجامعات والمعاهد العليا بمختلف مناطق المغرب.

وذكر البيان أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الكريمة والموصولة التي يوليها العاهل المغربي للقضية الفلسطينية العادلة والراسخة، والتضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف الصعبة.

وأمر الملك بأن توضع هذه المنح حالاً رهن إشارة الطلبة الفلسطينيين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية، وذلك بتنسيق مع السلطة الفلسطينية.