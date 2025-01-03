وقفة أمام البرلمان المغربي دعما للأطقم الطبية بغزة

الرباط: تظاهر عشرات المغاربة، الجمعة، بالعاصمة الرباط، دعما للأطقم الطبية بغزة، مطالبين “بإطلاق سراح حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان” الذي اعتقلته إسرائيل السبت الماضي.

الوقفة دعت إليها مجموعة العمل من أجل فلسطين (غير حكومية) وجرت أمام مقر البرلمان بالرباط.

ودان المشاركون “استهداف إسرائيل للأطقم الطبية والمستشفيات” في غزة.

ورفعوا لافتات تطالب بضرورة إرسال المساعدات إلى غزة، بالنظر إلى حجم الدمار.

وهتف المشاركون، بشعارات تنتقد استهداف إسرائيل الأطباء والمستشفيات، وأخرى منددة باستمرار الإبادة الجماعية في غزة مثل “تحية مغربية للأطقم الطبية”، و”الصهيوني طغى وتجبر، وبالطوفان غادي يتكسر”.

ونظمت الوقفة تحت شعار: “الدكتور حسام أبو صفية أيقونة الصمود بوجه الصهيونية العالمية”.

وفي خضم المجازر الإسرائيلية المتواصلة شمال غزة، سطع اسم الدكتور أبو صفية، بوصفه رمزا للإنسانية والصمود في مواجهة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها القطاع منذ نحو 15 شهرا.

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اعتقال الجيش الإسرائيلي أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان بمحافظة شمال غزة.

وقبل اعتقال أبو صفية بيوم واحد، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان وأضرم النار فيه وأخرجه عن الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم أبو صفية.

ومع اشتداد الإبادة الإسرائيلية، دفع أبو صفية ثمنا شخصيا باهظا عندما فقد نجله إبراهيم، في اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعرض أبو صفية لإصابة نتيجة قصف استهدف المستشفى، لكنه رفض مغادرة مكانه وواصل علاج المرضى والجرحى.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، يستهدف الجيش الإسرائيلي القطاع الصحي في غزة ويقصف ويحاصر المستشفيات وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية خاصة في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها مجددا في 5 أكتوبر الماضي.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية الجماعية بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)