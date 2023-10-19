وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في الرباط دعما لغزة- (صور وفيديو)

الرباط: شارك عشرات المغاربة، الخميس، في وقفة تضامنية مع قطاع غزة أمام مبنى الأمم المتحدة بالرباط، تنديدا “بالهجوم الإسرائيلي” قبل يومين على المستشفى المعمداني الذي أوقع مئات القتلى والجرحى.

وعبر المحتجون خلال الوقفة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية)، عن رفضهم خطط إسرائيل ترحيل الفلسطينيين من غزة.

ومن بين الشعارات التي أطلقها المحتجون في الوقفة، “المغرب وفلسطين شعب واحد موش (ليس) شعبين”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح”.

كما رفع المشاركون لافتات مساندة للقضية الفلسطينية، منددين باستهداف المدنيين وبالهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني الذي أوقع مئات القتلى والجرحى.

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن غارة إسرائيلية على المستشفى الأهلي المعمداني الثلاثاء، أودت بحياة 471 فلسطينيا.

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دعا الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا “من أجل سلامتهم الشخصية”، وكرر متحدث الجيش أفيخاي أدرعي أيضا نداء مماثلا بعد يوم.

ومنذ انطلاق الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الجاري، شهدت عديد المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، مظاهرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، طالب فيها المشاركون بوقف القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، وإدخال المساعدات العاجلة، والضغط على إسرائيل لوقف الغارات على القطاع.