وقفة احتجاجية أمام مكتب المرشح الرئاسي الأمريكي دين فيليبس بسبب دعوته لقوة “متعددة الجنسيات” في غزة

مينيسوتا- “القدس العربي”: نظم “ائتلاف فلسطين حرة” وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب دين فيليبس، ممثل مينيسوتا في الكونغرس عن الدائرة الثالثة، للفت الانتباه إلى مواقفه “المشينة” بشأن غزة.

ويتمتع فيليبس بسجل ثابت في التصويت لصالح المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

واختارت الجالية الأمريكية- الفلسطينية وحركة التضامن مع فلسطين مكتبه للاحتجاج لأن فيليبس، بصفته مرشحًا للمرشح الديمقراطي لمنصب الرئيس الأمريكي، لم ينتقد حملة القصف الإسرائيلية أو غزو غزة.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر فيليبس بياناً صحافياً دعا فيه إلى نشر “قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات” في غزة، ودعا الولايات المتحدة إلى الانخراط بشكل مباشر في حرب ضد حماس.

واحتج أعضاء حركة التضامن مع فلسطين على مواقفه لأنهم يخشون أن يؤدي موقفه إلى تصعيد الصراع.

وقالت ميلاني يازي من منظمة “ذا ريد نيشن”، وهي مجموعة في ائتلاف فلسطين الحرة، إن “فيليبس يصف نفسه بأنه مرشح رئاسي يتمتع بالشجاعة للقيام بالأشياء بشكل مختلف” عن جو بايدن، ولكن سجل فيليبس بشأن فلسطين يتوافق تماماً مع سجل بايدن حيث صوت لصالح كل حزمة مساعدات لإسرائيل نظر فيها الكونغرس.

وأضافت ” عندما يتعلق الأمر بغزة، يريد فيليبس تصعيد الحصار من خلال الدعوة إلى تشكيل تحالف متعدد الجنسيات “للقضاء” على حماس. ومثل هذه الدعوة تهدد باندلاع حرب إقليمية وعالمية مع احتمال نشر قوات أمريكية في فلسطين. إن يد فيليبس ملطخة بالدماء ويجب أن يحاسب على دعمه لجرائم الحرب الإسرائيلية ودعواته للتصعيد. تعالوا وأظهروا الدعم لفلسطين من خلال القول لدين فيليبس: لا احتلال جديد لغزة! اتخاذ موقف ضد حصار غزة! أوقفوا المساعدات الأمريكية لإسرائيل!”.