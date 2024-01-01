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وقفة احتجاجية تضامنية مع فلسطين ليلة رأس السنة في مول “أربور ليكس” بولاية مينيسوتا- (فيديو)

1 - يناير - 2024

صورة نشرتها منصة "فايت باك" لوقفة مول أربور ليكس

رائد صالحة
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مابل غروف- (مينيسوتا)- “القدس العربي”: تظاهر نحو  ألف شخص في مركز”  أربور ليكس” التجاري في منطقة ” مابل غروف” بولاية مينيسوتا الأمريكية عشية رأس السنة الجديدة لتعطيل استقبال العام الجديد كالمعتاد في محاولة لتحفيز المزيد من العمل للدعوة إلى تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي ومنع الإبادة الجماعية في غزة.

ونظم الاحتجاج “ائتلاف فلسطين حرة” وفقاً لما ذكرته منصة “فايت باك “، التي أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تزال تواصل تمويل العدوان الإسرائيلي على غزة وتقوم في الوقت نفسه بمنع أي إجراءات لوقف إطلاق النار في الأمم المتحدة والتصويت ضدها.

وبعد تجمع حاشد خارج منطقة التسوق، سار المتظاهرون عبر المركز التجاري الخارجي وهم يهتفون “بينما تتسوقون، تسقط القنابل!” و”فلسطين حرة حرة”.

وقالت سامانثا السعدي، عضو لجنة مناهضة الحرب في مينيسوتا :” لم يكن أمام الأشخاص، الذين يتسوقون في مركز “أربور ليكس” التجاري أي خيار سوى رؤيتنا وسماعنا، ونأمل أن يفكروا أكثر  في الإبادة الجماعية التي تمولها بلادنا، أعتقد أننا أرسلنا رسالة واضحة اليوم – لن يكون هناك عمل كالمعتاد حتى تتحرر فلسطين، من النهر إلى البحر”.

وشاركت مجموعات أخرى في الوقفة الاحتجاجية من بينها “شبكة المجتمع الفلسطيني الأمريكي (USPCN)، و”طلاب من أجل مجتمع ديمقراطي”، و”التحالف الوطني ضد القمع السياسي والعنصري”.

@antiwarmn

New Years Resolution = No More Minnesota Tax $ for the Genoc*de in Gaza #nye #newyears #minnesota #maplegrove #shopping #shoppinghaul #shoppingaddict #mall #vikings #shoppingtiktok #fyp

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