وقفة احتجاجية في القاهرة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين- (صور وفيديو)

القاهرة- “القدس العربي”: نظم عدد من الشباب مسيرة في القاهرة الثلاثاء للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، وتواصل الحرب على قطاع غزة.

وأحرق المشاركون في المسيرة العلم الإسرائيلي، ورددوا هتافات بينها “يا نصر الله يا حبييب.. اضرب دمر تل أبيب”، و”احرق في العلم الصهيوني دول قتلوني دول دبحوني”، و”نرددها جيل ورا جيل بنعاديكي يإ إسرائيل”.

وتعد هذه أول مسيرة منذ أن منع نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المظاهرات والمسيرات الداعمة لفلسطين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أمس الإثنين، هجوما هو “الأعنف والأوسع” على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، أسفر عن 569 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.