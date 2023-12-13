وقفة احتجاجية لصحافيين مصريين تطالب بوقف العدوان على غزة والتصدي لمخطط التهجير- (صور)

القاهرة- “القدس العربي”:

نظم عشرات من الصحافيين المصريين وقفة احتجاجية الأربعاء، أمام مقر النقابة في القاهرة للتنديد بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وشارك في الوقفة نقيب الصحافيين خالد البلشي والنقيب الأسبق يحيى قلاش، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين، حيث ردد المشاركون في الوقفة هتافات بينها، “غزة غزة رمز العزة”، و”نرددها جيل ورا جيل نعاديكي يا إسرائيل”، و”التحرير بالسلاح مش بمفاوضة مع السفاح”.

وحمل المشاركون لافتات ضد الاحتلال تضمنت عبارات: “الحرية لفلسطين.. افتحوا معبر رفح”، وصورا لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مكتوب عليها “الشيطان الأكبر”، وصورة للرئيس الرئيس الأمريكي جو بايدن ويداه ملوثتان بالدم.

وبالتزامن، نظمت العديد من الصحف المصرية وقفات بلافتات داخل مقرات الصحف، استجابة لدعوة نقابة الصحافيين.

وكانت نقابة الصحافيين المصريين دعت لتنظيم ساعة احتجاجية تحت شعارات “لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر”، للمطالبة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، والتصدي لمخطط التهجير المجرم للشعب الفلسطيني، وكذلك لإعلان رفض الفيتو الأمريكي، وتورط الدول الغربية ومشاركتها، ودعمها لحرب الإبادة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني.

وقالت النقابة، إن الساعة الاحتجاجية ستشهد فعاليات متزامنة في مقر النقابة، وفى مقرات الصحف يرفع خلالها المشاركون لافتات تدعو لوقف الحرب، وكسر الحصار على الشعب الفلسطيني، وتحمل شعارات اليوم، وصور مجرمي الحرب من الصهاينة، والقادة الغربيين عليها شعار مجرم حرب، وتطالب بإحالتهم للمحاكمة الجنائية الدولية.