وقفة تضامنية في ولاية مونتانا الأمريكية دعمًا للصحافيين الفلسطينيين

مونتانا- “القدس العربي”: نظم فرع منظمة مونتانا من أجل فلسطين (MT4P) في مدينة بيلينغز، وقفة احتجاجية أمام مبنى مصلحة الضرائب المحلية، ضمن فعاليات الإضراب العالمي من أجل غزة. وركزت الوقفة على الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي أودت بحياة الصحافي أنس الشريف وعدد من زملائه أثناء تغطيتهم جرائم الإبادة الإسرائيلية في القطاع.

وبحسب المنظمين، فإن حصيلة الشهداء من الصحافيين الفلسطينيين ارتفعت إلى نحو 270 صحافيًا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ورفع المشاركون في الوقفة، التي جرت الأسبوع الماضي، شعارات تطالب بـ “وقف قتل الصحافيين الفلسطينيين”، و “إنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل”.

View this post on Instagram A post shared by Montana 4 Palestine (@mt4palestine)

وافتتحت الناشطة لين دورسي من منظمة الطريق إلى الحرية الاشتراكية الفعالية بالتأكيد على أن ما جرى في غزة لم يكن حادثًا عشوائيًا، بل استهدافًا متعمدًا للصحافيين بهدف التغطية على جرائم الاحتلال. وقالت: “إسرائيل تزعم أن الصحافيين كانوا جزءًا من المقاومة الفلسطينية، لكننا نؤكد أن مقاومة الاحتلال والإبادة حق مشروع”، على حدّ تعبيرها، وفقا لمنصة “فايت باك”.

أما ويل رايرسون، وهو عضو في MT4P ومعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، فأعرب عن صدمته من مأساة الأطفال في غزة قائلًا: “يمزقني من الداخل أن أرى أطفالًا يتضوّرون جوعًا. أكثر من 18 ألف طفل ورضيع قُتلوا بدعم مباشر من الحكومة الأميركية!”. وأشار إلى أن ولاية مونتانا ترسل سنويًا ما يقارب 46 مليون دولار لإسرائيل، منها حوالي 8.3 ملايين دولار من دافعي الضرائب في بيلينغز وحدها.

وتطرّق المشاركون إلى الأوضاع المحلية، حيث تواجه مدينة بيلينغز في مقاطعة يلوستون تخفيضات في مؤسسات عامة، مثل متحف الفنون، مقابل تخصيص أموال لتوسعة السجن المحلي، بينما تُهمل قضايا الفقر والتشرد والرعاية الصحية. وردد المحتجون هتافات غاضبة: “عارٌ عليكم!”.

وفي كلمتها الختامية، ربطت دورسي بين النضال من أجل فلسطين ومواجهة سياسات الرئيس دونالد ترامب، قائلة: “الطريقة التي تحتل بها قوات الحرس الوطني والشرطة الفدرالية العاصمة واشنطن وتستهدف السكان السود، هي ذاتها التي يُعامل بها الفلسطينيون في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. ما يحدث هناك يمكن أن يحدث هنا، بل إنه يحدث بالفعل”، على حدّ وصفها.

أما الصحافية جينا مارتن، وهي مصوّرة عملت طويلًا في الضفة الغربية المحتلة، فقد عبّرت عن حزنها لرؤية زملائها يفقدون حياتهم، واستحضرت الكلمات الأخيرة للشهيد أنس الشريف الذي قال: “أحثكم ألا تدعوا القيود تُسكتكم، ولا الحدود تمنعكم. كونوا جسورًا نحو تحرير الأرض والإنسان، حتى تشرق شمس الكرامة والحرية على وطننا المسلوب.”