وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بالدار البيضاء

الرباط: شارك عشرات المغاربة، مساء الخميس، في وقفة تضامنية بمدينة الدار البيضاء (شمال) تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وضد حرب الإبادة الإسرائيلية الجماعية بقطاع غزة.

وردد محتجون شعارات تطالب بحماية المدنيين في القطاع وباقي المناطق الفلسطينية.

ودعت إلى الوقفة التضامنية مع فلسطين “الهيئة المغربية للدعم والنصرة” (غير حكومية).

وأدان المشاركون في الوقفة “تجاوز إسرائيل كل القوانين الدولية، واستهدافها الأبرياء الفلسطينيين من مدنيين وأطباء وصحافيين”.

ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون: “المغرب وفلسطين، شعب واحد”، و”تحية شعبية، للمقاومة اللبنانية”، و”يا شهيد ارتاح، سنواصل الكفاح”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)