وقفة تضامنية مع غزة قرب السفارة الإسرائيلية في عمان- (فيديو)

عمان: شارك آلاف الأردنيين، الثلاثاء، في وقفة بالعاصمة عمّان للتضامن مع قطاع غزة والمطالبة بإغلاق سفارة إسرائيل لدى المملكة.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الوقفة انتظمت أمام المسجد الكالوتي بمنطقة الرابية في العاصمة عمان، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل لدى المملكة، وسط وجود أمني كبير.

وهتف المشاركون: “عيد عيد ضل عيد .. 7 أكتوبر يا مجيد”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”وادي عربة (اتفاقية السلام مع إسرائيل) مش (ليس) سلام.. وادي عربة استسلام”، و”الأردن بده (يلزمه) تطهير من السفارة”، وغيرها من الهتافات.

كما رفع المشاركون أعلام فلسطين، ولافتات كتب عليها: “ما عاش ظالم يسبيك وفينا نفس بعد.. لن نسكت لن نسكت”، و”المقاومة خيارنا”.

نقطة مسجد الكالوتي في محيط السفارة الصهيونية في عمان الآن pic.twitter.com/ALmFw7w7JW — رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) March 26, 2024

واستجابت الحكومة الأردنية لمطالب الشارع، وقررت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سحب سفيرها من تل أبيب، ورفضت عودة سفير إسرائيل إلى عمان.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)