وقفة في العاصمة التونسية تضامنا مع الشعب الفلسطيني- (فيديو)

تونس: شاركت جماهير غفيرة، اليوم الإثنين، في وقفة بالعاصمة التونسية، تضامنا مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واحتشد المشاركون في الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس (شارع الحبيب بورقيبة)، رافعين الأعلام الفلسطينية والتونسية، ولافتات التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأخرى تندد بجرائم الاحتلال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ورددوا هتافات مساندة للشعب الفلسطيني جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي طال البشر والشجر والحجر، مطالبين بالحرية له، واستقلال دولته فلسطين وعاصمتها القدس.

كما طالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة، وفتح المعابر وإدخال المساعدات لأهالي القطاع الذين يتعرضون للتجويع والقتل.

(وكالات)