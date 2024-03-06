وقفة في مجلس النواب الهولندي دعما لفلسطين- (شاهد)

لاهاي: نظمت مجموعة من الأشخاص وقفة في مجلس النواب الهولندي من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وردد المحتجون هتافات من قبيل “اخجلي هولندا، يداك ملطختان بالدماء”، و”فلسطين حرة من النهر إلى البحر”، و”وقف إطلاق نار الآن”، و”فلسطين حرة”.

وفي السياق، قامت مجموعة من المتظاهرين في منصة الزوار بتعليق العلم الفلسطيني على المنصة خلال جلسة عقدها النواب.

وفي كلمة خلال الاحتجاج، أوضح رئيس مجلس النواب، النائب عن حزب الحريات اليميني المتطرف والمعادي للإسلام مارتين بوسما، أنهم سيقدمون شكوى بحق المتظاهرين، مؤكدا ضرورة إدانة الاحتجاج، وأنه سيحظر دخول من شاركوا فيه إلى البرلمان.

(الأناضول)