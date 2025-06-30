سياسة | دولي

وقفة في هولندا لإحياء ذكرى أطفال غزة ضحايا الهجمات الإسرائيلية- (صور)

منذ 35 دقيقة

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ألميره: شهدت مدينة ألميره الهولندية، الأحد، وقفة لإحياء ذكرى الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

الفعالية نظمتها مؤسسة “ازرعوا شجرة زيتون” في ميدان البلدية (ستادهاوس) وسط المدينة، حيث وُضعت آلاف الأحذية الصغيرة رمزًا للأطفال الضحايا، وتلا المتطوعون قائمة تضم أسماء الضحايا الأطفال الذين استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية.

كما وزّع المتطوعون منشورات على المارة، لشرح حجم المأساة التي يعيشها أطفال غزة تحت القصف الإسرائيلي المستمر.

وقالت مديرة المؤسسة، إستير فان دير موست، إن هذه هي المرة الثانية عشرة التي ينظمون فيها مثل هذه الوقفات.

وأضافت فان دير موست: “نعتزم تنظيم مثل هذه الوقفات في جميع أنحاء هولندا. من غير المقبول أن نواصل التنديد وحسب بقتل الأطفال. يجب وقف إسرائيل. وسنواصل نضالنا حتى يتحقق ذلك”.

وانتقدت فان دير موست تقاعس الحكومة الهولندية عن اتخاذ إجراءات صارمة، مضيفة: “الحل الوحيد هو فرض عقوبات شديدة. الدبلوماسية وحدها غير كافية. ما يجري الآن ليس أزمة حديثة، بل نتيجة لعقود من إفلات إسرائيل من العقاب. للأسف، تقف هولندا تاريخيًا في الجانب الخطأ ويجب أن تغير موقفها”.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت نحو 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين.

(الأناضول)

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