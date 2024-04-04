وقفة لتأبين موظف إغاثة بولندي في مسقط رأسه بعد اغتياله بضربة إسرائيلية في غزة- (صور)

وارسو: أقيمت مساء اليوم الخميس وقفة لتأبين موظف إغاثة بولندي في مسقط رأسه بمدينة بشيميشل في جنوب شرق بولندا بعد أيام من اغتياله في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وكان داميان سوبول البالغ من العمر 35 عاما في غزة مع منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية لتقديم المساعدات للفلسطينيين عندما قُتل مع ستة موظفين آخرين بالمنظمة يوم الاثنين.

وذكرت وكالة (بي.إيه.بي) الإخبارية أن المئات تجمعوا لتأبين سوبول بالقرب من محطة قطار بشيميشل حيث أضاءوا الشموع في المكان الذي بدأ فيه عمله في المجال الإغاثي عندما تطوع لمساعدة الأوكرانيين الفارين من بلادهم بعد غزو روسيا للجارة الشرقية لبولندا في فبراير شباط 2022.

وقال فالديمار، وهو موظف إغاثة كان يساعد برفقة سوبول لاجئين أوكرانيين في المحطة، لقناة (تي.في.إن) الخاصة “لا نرضى بقتل الأبرياء، دعونا نتذكر ذلك ودعونا نتذكر أن داميان كان يساعد حتى لا يموت الآخرون من الجوع”.

وأضاف، رافضا ذكر اسمه بالكامل، “بدأنا هنا كمتطوعين. ومضى داميان في طريق التطوع، ولسوء الحظ اغتيل على يد القوات الإسرائيلية”.

وزعمت إسرائيل إنها قتلت موظفي الإغاثة بطريق الخطأ وتعهدت بإجراء تحقيق كامل وتعديل تكتيكاتها.

وتطالب السلطات البولندية بإجراء تحقيق دولي في قتل موظفي الإغاثة بالإضافة إلى قيام إسرائيل بتقديم اعتذار وتعويض عائلة سوبول.

وقال زميله موظف الإغاثة المحلي ستيفان موسكوفيتش، الذي تحدث أيضا إلى قناة (تي.في.إن)، إن أنباء وفاة سوبول “كانت بمثابة ضربة على الرأس”.

(رويترز)