وقفتا احتجاج على اغتيال نصر الله في الضفة ودعوة للإضراب الأحد بجنين- (صور وفيديو)

رام الله: شارك مئات الفلسطينيين، مساء السبت، في وقفتي تنديد باغتيال إسرائيل لحسن نصر الله أمين عام “حزب الله” اللبناني، وسط دعوات للإضراب الأحد في محافظة جنين.

وجاءت الوقفات في مدينتي رام الله ونابلس، استجابة لدعوات مجموعات شبابية على منصات التواصل الاجتماعي، وأخرى للجان التنسيق الفصائلي (عليا تمثل كل الفصائل في كل محافظة من الضفة).

ففي رام الله (وسط)، شارك المئات في مسيرة انتهت بوقفة وسط المدينة، رفعوا خلالها صور نصر الله وأعلام فلسطين.

وردد المشاركون هتافات تندد “بجريمة الاحتلال” وأخرى تعبر عن تضامن فلسطين مع لبنان منها “من رام الله للبنان: هي يلّا.. هي يلّا.. يرحم روحك يا نصر الله”.

كما شارك عشرات في وقفة مماثلة وسط مدينة نابلس (شمال)، رفع المشاركون فيها أعلام فلسطين وصور نصر الله.

تغطية صحفية: مشاهد جديدة.. تظاهرة وسط نابلس بالضفة الغربية؛ تنديداً باغتيال القائد حسـ ـن نصـ ـر الله ودعماً لقوى المقـ ــاومة. pic.twitter.com/sPKEgRZl9F — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 28, 2024

“بالروح بالدم نفديكَ نصر الله”.. هتافات الجماهير خلال مسيرة انطلقت في مدينة نابلس؛ تنديدًا باغتيال الأمين العام حسن نصر الله. pic.twitter.com/y2dkf0nBbi — فلسطين بوست (@PalpostN) September 28, 2024

في غضون ذلك، دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين (شمال) في بيان “للإضراب الشامل (في جنين فقط) الأحد، والذي يشمل المدارس باستثناء الصحة”.

وظُهر السبت، أعلن حزب الله رسميا “استشهاد” أمينه العام في غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الجمعة.

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي تمكنه من “القضاء” على نصر الله، في غارة جوية شنتها مقاتلات “إف 35″ على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لـ”حزب الله”.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، أسفر حتى صباح السبت عن 783 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و2312 جريحا، وفقا لبيانات السلطات اللبنانية.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر حتى السبت، عن “1640 شهيدا، منهم 104 أطفال و194 امرأة، و 8 آلاف و408 جرحى” لبنانيين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)