وقفَ رافعاً عصاه وصاح بوجه الملياردير.. طرْد برلماني من قاعة الكونغرس لإطلاقه صيحات استهجان خلال خطاب ترامب- (فيديو)

النائب الأمريكي آل غرين أثناء إلقاء ترامب كلمة في مبنى الكابيتول. 4 مارس 2025. ا ف ب

واشنطن: طُرد برلماني ديموقراطي من قاعة مجلس النواب الأمريكي بسبب إطلاقه صيحات استهجان خلال إلقاء الرئيس دونالد ترامب أول خطاب له أمام الكونغرس بمجلسيه منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع.

We stand with you Rep. Al Green 🤝🏾 https://t.co/3zPdLFzu1e — NAACP (@NAACP) March 5, 2025

وما أن بدأ الرئيس الجمهوري بإلقاء خطابه حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات استهجان لمقاطعته، وعندما تواصلت هذه الصيحات هدّد رئيس مجلس النواب بإخراج مطلقيها من القاعة إذا لم يكفّوا عنها، فرفض النائب المخضرم من ولاية تكساس آل غرين الاستجابة، ووقف رافعاً عصاه وصاح بوجه الملياردير الجمهوري، ليعمد عندها موظفو الكونغرس إلى مرافقة المشرّع الأسود إلى خارج قاعة مجلس النواب أمام ناظري ترامب.

(أ ف ب)