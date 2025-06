وقفَ رافعاً عصاه وصاح بوجه الملياردير.. طرْد برلماني من قاعة الكونغرس لإطلاقه صيحات استهجان خلال خطاب ترامب- (فيديو)

واشنطن: طُرد برلماني ديموقراطي من قاعة مجلس النواب الأمريكي بسبب إطلاقه صيحات استهجان خلال إلقاء الرئيس دونالد ترامب أول خطاب له أمام الكونغرس بمجلسيه منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع.

We stand with you Rep. Al Green 🤝🏾 https://t.co/3zPdLFzu1e

— NAACP (@NAACP) March 5, 2025