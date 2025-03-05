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وقفَ رافعاً عصاه وصاح بوجه الملياردير.. طرْد برلماني من قاعة الكونغرس لإطلاقه صيحات استهجان خلال خطاب ترامب- (فيديو)

5 - مارس - 2025

النائب الأمريكي آل غرين أثناء إلقاء ترامب كلمة في مبنى الكابيتول. 4 مارس 2025. ا ف ب

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واشنطن: طُرد برلماني ديموقراطي من قاعة مجلس النواب الأمريكي بسبب إطلاقه صيحات استهجان خلال إلقاء الرئيس دونالد ترامب أول خطاب له أمام الكونغرس بمجلسيه منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع.

وما أن بدأ الرئيس الجمهوري بإلقاء خطابه حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات استهجان لمقاطعته، وعندما تواصلت هذه الصيحات هدّد رئيس مجلس النواب بإخراج مطلقيها من القاعة إذا لم يكفّوا عنها، فرفض النائب المخضرم من ولاية تكساس آل غرين الاستجابة، ووقف رافعاً عصاه وصاح بوجه الملياردير الجمهوري، ليعمد عندها موظفو الكونغرس إلى مرافقة المشرّع الأسود إلى خارج قاعة مجلس النواب أمام ناظري ترامب.

(أ ف ب)

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  1. يقول abuelabed.:
    مارس 5, 2025 الساعة 6:00 ص

    ويدعوا ان امريكا دولة الديموقراطية وارض الحريات لقد ظهرت الحقيقة .

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  2. يقول Samir:
    مارس 5, 2025 الساعة 7:04 ص

    هذه هي الديمقراطية في آمريكا أن يطرد برلماني منتخب من قاعة الكونغرس لأنه رفع صوته بما يعتقده..!! رمضان كريم و كل عام و أنتم بخير..!!

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  3. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    مارس 5, 2025 الساعة 9:05 ص

    يوجد أحرار في العالم لايتنازلون عن القيم الإنسانية مهما ازدادت الصعوبات!

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  4. يقول مليك:
    مارس 5, 2025 الساعة 10:08 ص

    ماسبب صيحاتهم

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  5. يقول بومر:
    مارس 5, 2025 الساعة 10:46 ص

    دق ناقوس الخطر ويتوجب عدم الركوع ومواجهة ترامب الذي يدافع عن مصالح بلده أولا، ويعلن بشكل صريح أنه سيفرض رسوما جمركية على الواردات الأجنبية، وهو يعلم أن كندا ستعاقبها. أوربا وروسيا والصين في المواجهة مع أمريكا.

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  6. يقول polishman:
    مارس 5, 2025 الساعة 10:50 ص

    وقف لفرعون العصر، أما الذين ينتقدون ديمقراطية أمريكا أقول عيب استحوا ، الرئيس منتخب يحدث ثورة و الشعب بعد سنتين سيشكمونه بكونجرس معادي ،

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