وقفَ رافعاً عصاه وصاح بوجه الملياردير.. طرْد برلماني من قاعة الكونغرس لإطلاقه صيحات استهجان خلال خطاب ترامب- (فيديو)

واشنطن: طُرد برلماني ديموقراطي من قاعة مجلس النواب الأمريكي بسبب إطلاقه صيحات استهجان خلال إلقاء الرئيس دونالد ترامب أول خطاب له أمام الكونغرس بمجلسيه منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع.
We stand with you Rep. Al Green 🤝🏾 https://t.co/3zPdLFzu1e
— NAACP (@NAACP) March 5, 2025
وما أن بدأ الرئيس الجمهوري بإلقاء خطابه حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات استهجان لمقاطعته، وعندما تواصلت هذه الصيحات هدّد رئيس مجلس النواب بإخراج مطلقيها من القاعة إذا لم يكفّوا عنها، فرفض النائب المخضرم من ولاية تكساس آل غرين الاستجابة، ووقف رافعاً عصاه وصاح بوجه الملياردير الجمهوري، ليعمد عندها موظفو الكونغرس إلى مرافقة المشرّع الأسود إلى خارج قاعة مجلس النواب أمام ناظري ترامب.
(أ ف ب)
ويدعوا ان امريكا دولة الديموقراطية وارض الحريات لقد ظهرت الحقيقة .
هذه هي الديمقراطية في آمريكا أن يطرد برلماني منتخب من قاعة الكونغرس لأنه رفع صوته بما يعتقده..!! رمضان كريم و كل عام و أنتم بخير..!!
يوجد أحرار في العالم لايتنازلون عن القيم الإنسانية مهما ازدادت الصعوبات!
ماسبب صيحاتهم
دق ناقوس الخطر ويتوجب عدم الركوع ومواجهة ترامب الذي يدافع عن مصالح بلده أولا، ويعلن بشكل صريح أنه سيفرض رسوما جمركية على الواردات الأجنبية، وهو يعلم أن كندا ستعاقبها. أوربا وروسيا والصين في المواجهة مع أمريكا.
وقف لفرعون العصر، أما الذين ينتقدون ديمقراطية أمريكا أقول عيب استحوا ، الرئيس منتخب يحدث ثورة و الشعب بعد سنتين سيشكمونه بكونجرس معادي ،