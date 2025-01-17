وقف إطلاق النار: أحلام الغزيين البسيطة!

يسجّل غدا الأحد، الذي سيبدأ فيه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، اليوم رقم 469 على عملية «طوفان الأقصى» الحدث الذي كان أشبه بمفاعل نووي أطلق، منذ ذلك التاريخ، سلسلة تفاعلات أدت بالنتيجة إلى حصول تغيير هائل في منطقة المشرق العربي، والعالم، بحيث لم يعد ممكنا فصل مُخرجات الحدث الفلسطيني المهول في غزة، عما جرى في سوريا، ومن ثم في لبنان، من دون أن نعلم، بشكل نهائي، التداعيات اللاحقة الممكنة في مجمل المنطقة، وإن كان يمكن استشعار آثارها البعيدة المدى، في العراق، واليمن… وإيران.
وإذا قصرنا الأمر على غزة، تشير التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، ومؤسسات حقوقية وإغاثية، ومصادر أخرى إلى أن ما حصل في غزة يتجاوز بكثير ما حصل لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ويتجاوز ما حصل في اليابان أيضا التي تعرّضت لقنبلتين نوويتين. مسحت إسرائيل أكثر من 95٪ من القطاع الزراعي الذي كان يُطعم الغزيين، وهدمت 69٪ من إجمالي المباني في القطاع، ودمّرت المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية ودور العبادة، وتهدمت وتضررت أغلب المستشفيات.
ما لا تلمسه هذه التقارير، أن فلسطينيي غزة، بعد الهدنة، سيحاولون استجماع بعض الأنفاس بعد أن كانوا مهجوسين طوال هذه الأيام والليالي الرهيبة بمحاولة النجاة من القتل الإسرائيلي بأشكاله المتعددة، من القصف بالقنابل الأمريكية (الغبية والذكية!) التي يصل وزن بعضها ما يقرب من 2000 رطل (حوالي 900 كغ) والقنص المقصود، والمطاردة بالمسيّرة الجهنمية «كواد كبتر» إلى الموت جوعا وبردا.
وثّق مراسل «القدس العربي» في غزة بعضا من المشاعر البسيطة جدا التي حُرم الغزاويون منها، فنقل عن أحدهم، وهو نازح مثل الأغلبية الكبرى من سكان القطاع، قوله إنه «سيظل سهرانا يمشي في الشارع حتى الفجر» فيما قالت أخرى: «نفسي أشوف أولادي يلهون في الشارع بلا خوف» وقال ثالث إنه يتمنى أن ينام ليلا هادئا «لا أخشى فيه ألا أصحو» وحلمت شابة جامعية بالنزول الى البحر كي «ترى فضاء واسعا» وقال آخر إنه يحلم بلقاء أشقاء له ما زالوا في مدينة غزة، «اشتقت لأرضي، حتى لو جرى تخريبها وتدميرها. سأعاود زراعتها من جديد» أما الصحافي سامي أبو سالم، فقال إنه سيكتفي من الهدنة بأن يبحث عن جثمان أخيه، وإيجاد مكان لدفنه، والبحث عن طريقة لإبلاغ أمه، ثم «البحث عن مكان دافئ يؤويهم لنبكي».
يوجّه التقرير الآنف النظر إلى مسألة كبرى لا تكترث لها عادة تقارير مراكز البحث، وسياسات الدول، وتنظيرات التحليل الاستراتيجي المهتمة بتقدير «حسابات النصر والهزيمة» وموازنة «المكاسب والخسائر». يختفي البشر أنفسهم، الذين لا يتبخّر حقهم في الحياة والوجود فحسب، بل تُمنع أضأل رغباتهم الإنسانية البديهية، مثل لعب أطفالهم في الخارج، أو المشي في الشارع في الليل، أو النزول إلى البحر، أو دفن جثامين أحبابهم.
في تعليقها على اتفاق وقف إطلاق النار، التقطت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، بعضا من أحاسيس الفلسطينيين فوصفته بـ«راحة مريرة طال انتظارها» معقبة أنه «لم يبق (لدى الغزاويين) إلا القليل للاحتفال به» كما لخصته دعاء الحرازين، إحدى ساكنات القطاع بقولها: «باختصار تغيّرنا للأبد. لن يعود شيء أبدا إلى ما كان، ولا نحن».
*الله يرحم الموتى ويشفي الجرحى.
الله يفرج كربهم وهمهم ويثبتهم.
الله ينتقم من الصهاينة المجرمين وكل من لف لفهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
نعم انها أحلام الاحرار الذين ضحوا بدمائهم من اجل كلامه مفقوده ولقوا ما وعدهم الرحمن من عز حققوه بدمائهم التي مازالت تروي ارض فلسطين المباركه فأهل غزه هم علامة علي قدرتهم علي اذلال العدو وكما قلت سابقا فكرة حماس وهي تحرير فلسطين من نهرها الي بحرها هي محفوره في قلوب مسلمين العالم من طنجة الي جاكرتا فهاهي ارض غزه برهنت علي أراده الحياة التي لاتموت فالف تحية لدمائهم التي ستظل تروي ارض فلسطين الي التحرير الكامل لارض الإسراء والمعراج
قاموس أهل غزة بعد الحرب
معلش بعوضنا الله.. لسه عايشين.. هنا قاعدين.. كلنا مع الشباب
إعادة الإعمار. في المرحلة الثالثة، يبدأ تنفيذ ما وضع من خطة لإعادة إعمار قطاع غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، ويشمل ذلك المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية الأخرى.
شِعْب أبي طالب أو شِعْب بني هاشم، هو المكان الذي قوطعت وحوصرت فيه بنو هاشم لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من السنة السابعة من النبوة بسبب قرار اتخذه سادة قريش بداية ظهور الإسلام وذلك للضغط على رسول الله في الإسلام محمد بن عبد الله ولثنيه عن الدعوة للإسلام فتعاهدو على ألا يتعاملوا معهم بأي شكل من المعاملات كالبيع والشراء والزواج. وقد علقوا صحيفة بهذا المضمون في الكعبة.
– ويكيبيديا –
ألا يتشابه حصار غزة مع هذا الحصار ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
شتان بين من حاصروا شِعب أبي طالب (أو شِعب بني هاشم) وبين من حاصروا قطاع غزة – ما هذا الخلط الصارخ؟
الذين حاصروا قطاع غزة إنما هم صهاينة مجرمون بلغوا من الانحطاط في دركات اللاإنسانية واللاأخلاقية مبلغا لم يبلغه مجرمون سَفَلة منحطّون من قبل!
تقصد صهاينة عرب يا عزيزي أحمد ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
سلام على غزة العزة وسلام على شهدائها وجرحاها ومفقوديها ،
سلام على أهلنا ساداتنا وتيجان رؤوسنا في غزة العزة الذين شهدوا أبشع الإبادات وأسوأ المجازر، وتعرضوا للخذلان العظيم، فلا فرطوا ولا سلموا ولا جزعوا…
سلام على أهلنا في غزة العزة رجالا ونساء واطفالا وشيوخا وكل عائلة ستعود لركام بيتها.الذين ستتبدى كل يوم مآس جديدة مما عانوا ويعانون وسيعانون.
حيا الله هؤلاء الأبطال ساداتنا وتيجان رؤوسنا الذين مرغوا أنف الكيان الإرهابي في السابع من أكتوبر المجيدة وما بعده وحتى اليوم،وأثبتوا عجزه وفشله أمام ارادة المقاومة.
سلام على الجيش الفلسطيني المقاوم في، قاداتهم وجنودهم، من استشهد منهم ومن أصيب ومن بقي على العهد،
سلام على القسام، وعلى السرايا، وعلى كل ضاغط على الزناد دفاعاً عن اهله وشعبه وأرضه وقضيته.
سلام على من أثخنوا في جيش الاحتلال على مدى ١٥ شهراً رغم قلة الإمكانات والحصار والتجويع وخذلان الأشقاء والجيران.
سلام على من تحدوا الكيان الإبادة وداعميه ومشاركيه في الإبادة في المنطقة والعالم
سلام على من وقف مع غزة بالفعل والبارود والدم والروح، ودفع باهظ الثمن، بينما صمت الكثيرون وتواطأ البعض وشارك القلة في الإبادة.
سلام على المقاومة الإسلامية في لبنان وقائد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله
سلام على جماعة أنصار الله في اليمن وعلى أهلنا في اليمن العروبة.
سلام على كل من وقف وساند وتظاهر في أنحاء العالم ضد المجازر والقتل بحق أهلنا في غزة العزة
سلام على أسرانا التواقين للحرية قريباً