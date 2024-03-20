سياسة | دولي

وقف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عن العمل بعد خلاف مع وزير الخارجية البريطاني على منصة إكس بشأن غزة- (تدوينات)

20 - مارس - 2024

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي- (يوتيوب)

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“القدس العربي”: ذكرت تقارير إسرائيلية أن المتحدث باسم حكومة تل أبيب الناطق بالإنكليزية تم وقفه عن العمل بعد تورطه في خلاف مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المتحدث إيلون ليفي قد رد على منشور لكاميرون على منصة إكس (تويتر سابقا)، في وقت سابق من الشهر، دعا فيه كبير الدبلوماسيين البريطانيين إسرائيل إلى السماح لمزيد من الشاحنات بتوصيل المساعدات إلى غزة، قائلا “آمل أن تكون على علم أيضا بأنه لا توجد قيود على دخول الطعام أو الماء أو الدواء أو معدات الإيواء إلى غزة، وفي الواقع فإن المعابر لديها طاقة استيعابية زائدة”.

وعلى الإثر، طلبت وزارة الخارجية البريطانية في وقت لاحق توضيحا وتساءلت عما إذا كان رد ليفي يمثل الموقف الرسمي لإسرائيل.

وفي أعقاب شكوى لندن، تم وقف ليفي، المولود في بريطانيا، عن العمل، إذ ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية متعددة أنه تغيب عن العمل لأكثر من أسبوع ومن غير المرجح أن يعود.

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