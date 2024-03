وقف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عن العمل بعد خلاف مع وزير الخارجية البريطاني على منصة إكس بشأن غزة- (تدوينات)

“القدس العربي”: ذكرت تقارير إسرائيلية أن المتحدث باسم حكومة تل أبيب الناطق بالإنكليزية تم وقفه عن العمل بعد تورطه في خلاف مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المتحدث إيلون ليفي قد رد على منشور لكاميرون على منصة إكس (تويتر سابقا)، في وقت سابق من الشهر، دعا فيه كبير الدبلوماسيين البريطانيين إسرائيل إلى السماح لمزيد من الشاحنات بتوصيل المساعدات إلى غزة، قائلا “آمل أن تكون على علم أيضا بأنه لا توجد قيود على دخول الطعام أو الماء أو الدواء أو معدات الإيواء إلى غزة، وفي الواقع فإن المعابر لديها طاقة استيعابية زائدة”.

وعلى الإثر، طلبت وزارة الخارجية البريطانية في وقت لاحق توضيحا وتساءلت عما إذا كان رد ليفي يمثل الموقف الرسمي لإسرائيل.

I’ve shared with @David_Cameron Official Spokesman for the Govt of Israel @EylonALevy’s statement that Israel can increase the number of trucks carrying lifesaving aid into Gaza each day by 100 trucks.

That would increase aid deliveries by over 50%.

I’ve also urged the Foreign… pic.twitter.com/8gjqruZrhi

— Alicia Kearns MP (@aliciakearns) March 9, 2024