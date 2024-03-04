وقود حرب الإبادة الإسرائيلية: توراة أم رياضيات؟

تتزايد تظاهرات الاحتجاج ضد الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال وتتنوع مطالبها حتى داخل الفئة ذاتها، كما تدعو شرائح من عائلات الرهائن الإسرائيليين إلى الإسراع في إتمام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية، أو تلّح شرائح أخرى على التحقيق في مسؤولية جيش الاحتلال عن مقتل بعض الرهائن، أو تشدد شرائح ثالثة على البدء في التحقيق حول قصور مختلف الأجهزة السياسية والعسكرية والأمنية إزاء وقائع «طوفان الأقصى».

وقد يحدث أن ينبثق الاحتجاج من قلب الأحزاب الدينية المتشددة أو الفاشية التي تشارك في الائتلاف الحاكم ذاته وتضمن له أغلبية الـ64 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي، كما في التظاهرات الأخيرة العنيفة التي عمت مدينة القدس ونظمتها مجموعات اليهود المتدينين المعروفين بتسمية الحريديم، وحركها في الخلفية حزبا «شاس» و«يهودات هتوراه» المشاركان في الحكومة ولهما 18 مقعدا في الكنيست.

ومن المعروف أن اتفاقاً يعود إلى عام 1948 عقدته الحكومة الإسرائيلية مع قيادات يهودية متشددة نص على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، بذريعة التفرغ لدراسة التوراة، وظل هذا التعاقد ساري المفعول حتى سنة 2017 حين اعتبرت المحكمة العليا أنه تمييزي وغير قانوني. لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ظلت تلتف على هذه الفتوى عن طريق إصدار تشريعات استثنائية تمدد العمل بإعفاء طلاب المدارس الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية.

ولأن آخر تلك التشريعات ينتهي مفعوله أواخر شهر آذار/ مارس الجاري بموجب أمر المحكمة العليا، فإن الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية أعادت القضية إلى الواجهة. ولقد انعكست المواقف بين المطالبة بإلغائه نظراً لحاجة دولة الاحتلال إلى المزيد من المقاتلين في الحرب ضد قطاع غزة، وبين الإبقاء عليه لأنه يخدم مصالح فئة دينية باتت تعد مليون نسمة و13٪ من مجموع السكان.

على سبيل المثال حرص نتنياهو على دغدغة الفريقين مع منح الأحزاب الدينية المتشددة أرجحية واضحة، وأما وزير دفاعه يوآف غالانت فقد مال إلى تعليق العمل بالإعفاء معتبراً أن الأمر «لا يتعلق بالسياسة، بل بعلم الرياضيات» وبالحاجة إلى رفد الجيش الإسرائيلي بأفواج جديدة من المجندين والاحتياط، خاصة بعد التدابير العسكرية الأخيرة التي قضت بإطالة زمن الخدمة في الاحتياط وسقوف التقاعد من الجيش.

لكن نتنياهو وغالانت كانا في عداد عشرات المسؤولين الإسرائيليين الذين اقتبسوا التوراة لاستنهاض عزيمة جنود الاحتلال من جهة أولى، ولتصوير الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة وكأنها كفاح ديني ضد «عماليق» القرن الـ21. وليس غريباً بالتالي أن يطالب وزير متشدد وفاشي مثل إيتمار بن غفير بطرد غالانت من الحكومة، منطلقاً في الغالب من أن حرب الإبادة الإسرائيلية الراهنة تعمل بوقود التوراة وليس الرياضيات.

والتظاهرات التي نظمها متظاهرو الحريديم رفعت شعارات مثل «نموت ولا نخدم في الجيش» الأمر الذي أوحى بأن الأحزاب الدينية المتشددة الضامنة لبقاء حكومة نتنياهو يمكن أن ترفع عنه الغطاء، بما يعني سقوط الحكومة وسوق نتنياهو إلى القضاء والسجن. ولهذا فإن الأخير لن يتوقف عن المماطلة، وتفضيل التوراة على الرياضيات.