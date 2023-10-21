سياسة | دولي

وكالات الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار ووصول المساعدات لجميع أنحاء غزة

منذ 17 دقيقة

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نيويورك (الأمم المتحدة): دعت وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم السبت إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

جاء ذلك بعد دخول 20 شاحنة محملة بشحنة من المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح.

وجاء في بيان مشترك صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية “ندعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار، إلى جانب الوصول الفوري دون قيد للمساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة للسماح للجهات الإنسانية الفاعلة بالوصول إلى المدنيين المحتاجين وإنقاذ الأرواح ومنع المزيد من المعاناة الإنسانية”.

وتابع البيان “يجب أن تكون تدفقات المساعدات الإنسانية كبيرة ومستدامة وتسمح لجميع سكان غزة بالحفاظ على كرامتهم”.

 (رويترز)

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