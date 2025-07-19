وكالة أمريكية تسارع لبناء مخيمات للمهاجرين بعد تلقي تمويل جديد

واشنطن: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم السبت أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية تسابق الزمن لبناء مخيمات للمهاجرين في جميع أنحاء البلاد بعد تلقيها تمويلا جديدا بقيمة 45 مليار دولار، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز من 40 ألفا إلى 100 ألف سرير بحلول نهاية العام.

وأضاف التقرير، نقلا عن وثائق اطلعت عليها الصحيفة، أن الوكالة تعطي الأولوية للمخيمات واسعة النطاق في القواعد العسكرية وسجون إدارة الهجرة والجمارك، بما في ذلك موقع بسعة خمسة آلاف سرير في فورت بليس بولاية تكساس ومواقع أخرى في كولورادو وإنديانا ونيوجيرزي.

وقال مسؤول كبير في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لرويترز “تدرس الوكالة جميع الخيارات المتاحة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للأسرّة… العملية تشمل إيواء المحتجزين في بعض القواعد العسكرية”.

وقال التقرير إن مسؤولين أمريكيين كبارا في وزارة الأمن الداخلي، بمن فيهم الوزيرة كريستي نويم، عبروا عن تفضيلهم لمراكز الاحتجاز التي تديرها الولايات الجمهورية والحكومات المحلية بدلا من شركات السجون الخاصة.

وقالت نويم الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع خمس ولايات يقودها الجمهوريون لبناء مواقع احتجاز أخرى مستوحاة من منشأة “أليجيتر ألكاتراز” في فلوريدا.

وذكرت نويم خلال مؤتمر صحفي في فلوريدا دون أن تسمي أيا من الولايات “لدينا عدد من الولايات الأخرى التي تستخدم بالفعل منشآت ألكاتراز نموذجا لكيفية الشراكة معنا”.

(رويترز)