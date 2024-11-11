سياسة | عربي | سوريا

وكالة أنباء النظام السوري: معلومات أولية عن هجوم إسرائيلي على ريف حمص

11 - نوفمبر - 2024

مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق المنطقة الجنوبية من مرتفعات الجولان في 7 نوفمبر 2022- ا ف ب

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دبي: ذكرت وكالة أنباء النظام السورية، اليوم، الإثنين، أن معلومات أولية وردت عن هجوم إسرائيلي في محيط منطقة شنشار بريف حمص الجنوبي وسط سوريا.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 11, 2024 الساعة 11:40 ص

    هه حتى الآن بشار الروسي يا بيلوسي لا يحمي السوريين من القصف الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🤔

    رد

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