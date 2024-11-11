وكالة أنباء النظام السوري: معلومات أولية عن هجوم إسرائيلي على ريف حمص

دبي: ذكرت وكالة أنباء النظام السورية، اليوم، الإثنين، أن معلومات أولية وردت عن هجوم إسرائيلي في محيط منطقة شنشار بريف حمص الجنوبي وسط سوريا.
🔴 عاجل| غارات جوية إسرائيلية استهدفت مستودع للصواريخ ومواقع عسكرية في محيط مدينة #حسياء بريف #حمص
📌غارات اسرائيلية استهدف مواقع ايرانية في شنشار بريف حمص الجنوبي pic.twitter.com/ioTiEtZWqK
— الأحداث الهامة (@Hadth_mohem) November 11, 2024
(رويترز)
هه حتى الآن بشار الروسي يا بيلوسي لا يحمي السوريين من القصف الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🤔