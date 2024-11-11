وكالة أنباء النظام السوري: معلومات أولية عن هجوم إسرائيلي على ريف حمص

مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق المنطقة الجنوبية من مرتفعات الجولان في 7 نوفمبر 2022- ا ف ب

دبي: ذكرت وكالة أنباء النظام السورية، اليوم، الإثنين، أن معلومات أولية وردت عن هجوم إسرائيلي في محيط منطقة شنشار بريف حمص الجنوبي وسط سوريا.

🔴 عاجل| غارات جوية إسرائيلية استهدفت مستودع للصواريخ ومواقع عسكرية في محيط مدينة #حسياء بريف #حمص 📌غارات اسرائيلية استهدف مواقع ايرانية في شنشار بريف حمص الجنوبي pic.twitter.com/ioTiEtZWqK — الأحداث الهامة (@Hadth_mohem) November 11, 2024

(رويترز)