وكالة إرنا الإيرانية: تجهيز انظمة الدفاع الجوي على الحدود الشرقية برادارات وصواريخ ومُسيرات

طهران-: قالت وكالة إرنا الإيرانية إنه تم تزوید مواقع منطقة الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمسیرات الإیرانیة بحضور قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإیراني “علي رضا صباحي فرد”.

وبحسب ما ورد، قال قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش” علي رضا صباحي فرد” ،خلال زيارته التفقدية للقاعدة الإستراتيجية الولایة منطقة الدفاع الجوي: أدت التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في المعدات والأسلحة المحلية لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش إلى زيادة القدرات الجديدة والفريدة من نوعها في مجال العمليات، وتحسين قوة الوحدات القتالية الاستراتيجية لهذه القوات في ظل جهود المراكز العلمية والتعليمية والبحثية وتبادل المعرفة مع المراكز الأخرى ذات الصلة”.

وأضاف” التدابير المتخذة لتحسين القدرات الرادارية والصاروخية والطائرات بدون طيار تتماشى مع التهديدات المتصورة والناشئة”.