وكالة الأنباء الجزائرية تهاجم قناة “فرانس 24″ وتصفها بـ”الحثالة”- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: تحت عنوان “فرانس 24”…القناة الحثالة”، هاجمت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قناة “فرانس 24″، التي تمولها الحكومة الفرنسية، وقالت إنها تابعة لمجمع “فرانس ميديا موند” العمومي الذي يشرف على وسائل الإعلام السمعية البصرية الخارجية لفرنسا والقناة العمومية “تي في 5” المستمرة في نفث السموم ضد الجزائر.

وكالة الأنباء الجزائرية: فرنسا الرسمية التي هاجمت شبكات التواصل الاجتماعي و اتهمتها بتأجيج نار الكراهية بعد وفاة نائل، مدعوة إلى أن تلتفت إلى ما يجري في بلدها و ترتب أمورها أولا

وأكدت الوكالة الجزائرية أن ” فرنسا الرسمية التي هاجمت شبكات التواصل الاجتماعي و اتهمتها بتأجيج نار الكراهية بعد وفاة نائل، و التي صرحت عبر المتحدث باسم الحكومة أنه لابد من “احداث قطع ” في حال وجود أزمة، مدعوة إلى أن تلتفت إلى ما يجري في بلدها و ترتب أمورها أولا”.

ولاحظت وكالة الأنباء الجزائرية أنه ” في الوقت الذي تحترق فيه معظم مناطق حوض المتوسط، التي تفترسها ألسنة النيران بشكل غير مسبوق مخلفة خسائر بشرية في كل من اليونان وإيطاليا وكورسيكا وإسبانيا والجزائر، لم تجد قناة “فرانس 24” المبتذلة والمشينة سوى استهداف الجزائر، كعادتها ودون أدنى احترام لأرواح الضحايا، وكأن الحرائق لم تطل سوى الجزائر دون غيرها مع أن العديد من دول حوض المتوسط تحترق بسبب درجات حرارة قياسية تجاوزت 50 درجة مئوية”.

وأضافت الوكالة أن “المشاهد تتعدد وتتكرر في كورسيكا وفرنسا وإسبانيا والجزائر: الهكتارات من الغابات المشتعلة التي دمرتها ألسنة النيران مخلفة عشرات الضحايا. إلا أن قناة “فرانس 24″، باستهدافها الجزائر، لم تحترم القواعد الأساسية لأخلاقيات المهنة من خلال تعديها بشكل كلي على ضوابط و قواعد الإعلام”.

وكالة الأنباء الجزائرية: هذا التركيز الخاص حول منطقة معينة يخدم أهدافا شيطانية لا تمت بصلة لأي عمل انساني

وقالت :”على السادة العاملين بقناة “فرانس 24” الحثالة التي تتلقى “الأوامر بخصوص الجزائر” من أحد المقربين من قصر الإليزيه المعروف “بصلته” الأكيدة مع منظمة “الماك” الإرهابية، أن يتحلوا و لو بالقليل من الموضوعية في هذه الأوقات العصيبة و الأليمة”.

وشدد الوكالة على أن “الحرائق العنيفة التي اجتاحت الجزائر كانت نتيجة درجات الحرارة الشديدة والرياح العاتية التي أدت إلى الانتشار السريع للنيران”، وقالت إنه ” يجدر بقناة الشر والفوضى والتلاعبات أن توقف أكاذيبها المفضوحة حول الجزائر التي لم تدخر أدنى جهد و سخرت كافة الوسائل المادية و البشرية لإخماد الحرائق”.

ولاحظ بيان الوكالة، ايضاً، أنه ” بالرغم من الأحوال الجوية غير المواتية للتدخل الجوي لطائرات الإطفاء في اليوم الأول، إلا أنه تمت السيطرة على جميع بؤر الحرائق في ظرف 48 ساعة وهو ما لم يحدث للأسف في بعض البلدان الأوروبية التي تقع على البحر المتوسط أين يستمر مكافحة حرائق الغابات منذ عشرة أيام”.

وقالت:” إن الدولة الجزائرية، التي تعلمت الدرس من الحرائق التي شهدتها سنة 2021، سخرت كل الوسائل حيث تم تجنيد طائرة بسعة 12.000 لتر و 6 طائرات خاصة بمكافحة حرائق الغابات و 9 مروحيات لمكافحة هذه الحرائق مع العلم أنها وسائل تمتلكها الجزائر فقط في المنطقة، ناهيك عن سرعة التكفل بالضحايا وانطلاق عمليات الإغاثة في وقت قياسي”.

وأشارت الوكالة الجزائرية إلى أن “قناة “فرانس 24” لن تتطرق أبدا إلى هذه التفاصيل بما أنها قررت أن تتجاهل كل شيء بما في ذلك المناطق ال17 الأخرى المتضررة من الحرائق، بل تفضل أن تذكر ولايتين فقط خدمة للعبة الخبيثة التي تخطط لها وتصنعها الحركة الارهابية “ماك” وحماتها والمنظمات الارهابية التي تسعى جاهدة إلى أن تستحوذ على منطقة طردت منها من قبل سكانها الذين يرفضونهم رفضا قاطعا”

واستنتجت وكالة الأنباء الجزائرية أن “هذا التركيز الخاص حول منطقة معينة يخدم أهدافا شيطانية لا تمت بصلة لأي عمل انساني”.

وكالة الأنباء الجزائرية: المعالجة المخجلة لملف الحرائق في الجزائر تؤكد قرار السلطات الجزائرية القاضي بغلق مكاتب هذه القناة التي لا يبدو أنها ستعود قريبا إلى الجزائر

وقالت:” قرر منذ أمد طويل دعاة الاستعمار الجديد و حماة حركة ماك الارهابية الذين ينشطون في قناة الدولة الفرنسية التظاهر بالعمى و الصم إزاء الجزائر الصاعدة”.

وأشارت إلى أن “المعالجة المخجلة لملف الحرائق في الجزائر تؤكد قرار السلطات الجزائرية القاضي بغلق مكاتب هذه القناة التي لا يبدو أنها ستعود قريبا إلى الجزائر”.

وتساءلت الوكالة الجزائرية الرسمية “ماذا ينتظر مسؤولو السمعي البصري الخارجي الفرنسي لاستخلاص الدروس و فهم مغزى رفض هاته القناة من طرف عديد الدول الافريقية؟. إذا لم يعد لفرنسا مكان في افريقيا, حيث أضحت غير مرغوب فيها, فاللوم يقع على عاتق مجمعها الإعلامي “فرانس ميديا موند” الذي يبث الكراهية و يحرض على الفوضى”.

وقالت إن ” الأفارقة الذين يتطلعون إلى غد أفضل أضحوا لا يرغبون في وسيلة اعلام أخرى تعد امتداد لسياسة الرئاسة الفرنسية كما كان عليه الحال في وقت مضى مع إذاعة “ألف تلة” برواندا , و هو المثال الذي يقتدي به محركو الدمى الاستعماريين الجدد ب”فرانس 24″ والذي يستهدف منطقة واحدة من البلد مع العلم أن أحد محركي الدمى يتقلد وظيفة سامية كسفير فرنسي ومندوب وزاري مكلف بحوض البحر المتوسط و الذي تعتبر إحدى قريباته “مختصة” في تشويه سمعة الجزائر”.

وكانت “قناة فرانس 24” قد تناولت في العديد من التقارير قضية الحرائق في الجزائر كما تحدثت عن مقتل “العشرات”، ومن بينهم عسكريون، في حرائق الغابات العنيفة وسجلت شهادات وصفتها بأنها “مؤلمة” ولكنها عالجت “القضية” بطريقة غير محايدة لم تعجب السلطات الجزائرية مما أثار حفيظة وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.