وكالة الأنباء الكويتية: إحباط مخطط “إرهابي” استهدف دور عبادة شيعية- (بيان)

الكويت: ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن وزارة الداخلية أحبطت اليوم الخميس مخططا لخلية “إرهابية” استهدف دور عبادة شيعية.

وقالت الوكالة “تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية ينتمون لتنظيم إرهابي وتم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وزارة الداخلية تحبط مخططاً لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية – تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية ينتمون لتنظيم إرهابي وتم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم pic.twitter.com/W6UZpXooUy — كونا KUNA (@kuna_ar) January 25, 2024

(رويترز)