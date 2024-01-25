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وكالة الأنباء الكويتية: إحباط مخطط “إرهابي” استهدف دور عبادة شيعية- (بيان)

منذ 42 دقيقة

مسجد الإمام الصادق بمدينة الكويت- من الأرشيف

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الكويت: ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن وزارة الداخلية أحبطت اليوم الخميس مخططا لخلية “إرهابية” استهدف دور عبادة شيعية.

وقالت الوكالة “تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية ينتمون لتنظيم إرهابي وتم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

(رويترز)

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