وكالة الأنباء المغربية: 4 انفجارات في مدينة السمارة تؤدي إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة- (صور)

الرباط- “القدس العربي”:
أفادت وكالة الأنباء المغربية، أن أربعة انفجارات وقعت ليل السبت/ الأحد في مدينة السمارة بإقليم الصحراء، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة.
ونقل المصدر نفسه عن السلطات المحلية في إقليم السمارة، قولها إن الانفجارات طالت حي لازاب وحي السلام والحي الصناعي (انفجاران)، مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى في مدينة العيون.
وأضاف أن الشخص الثالث الذي أصيب بجروح طفيفة، تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافات الأولية في عين المكان، مشيرا إلى تسجيل أضرار مادية على مستوى منزلين.
وتابع أن السلطات المحلية والإدارة الأمنية والدفاع المدني توجهت فور إشعارها إلى مكان الانفجارات.
وخرج مئات المواطنين إلى شوارع المدينة، بسبب الهلع، وسط تناسل التوقعات المتضاربة بخصوص مصدر الانفجارات، في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية الجارية لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
وتفيد المعطيات المتحصل عليها، وفق موقع “فبراير” المغربي، بأن الانفجار يرجح أن يكون سببه انفجار أنابيب غاز مخزّنة في بناية في الحي، وسقوط خزان للغاز من فوق سطح منزل في الحي الصناعي.
ولكن حديث وكالة الأنباء المغربية عن وقوع 4 انفجارات في مناطق متفرقة في السمارة يعدّ في حد ذاته استبعادا لفرضية انفجار أنابيب الغاز؛ كما لاحظ الإعلامي محمد واموسي في صفحته على شبكة فيسبوك.
وبينما دعت صفحات مغربية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم تهويل الحدث في انتظار توضيحات أكثر من السلطات المختصة، اعتبرت حسابات أخرى وصفت بـ”المُعادية” أن للموضوع صلة بنشاط عسكري لجبهة “البوليساريو” المتمركزة خلف المنطقة العازلة في الصحراء الغربية.
وكانت البوليساريو التي تتخذ من منطقة تندوف مركزا لقيادتها، قد أعلنت عن كونها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار مع الرباط، بعد قيام الجيش المغربي، في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بتدخل سلمي وإجلاء معتصمين مُوالين للجبهة، كانوا متمركزين في معبر “الكركرات” الذي يتصل مع الحدود الموريتانية، وأوضحت السلطات المغربية حينها أن ذلك التدخل كان بهدف فرض الأمن وحرية التنقل بعد عرقلة عناصر “الجبهة” لعملية تحرك البضائع لمدة ثلاثة أسابيع.
لا نوجد في تندوف أي قواعد عسكرية.. ولا يوجد أي تقرير رسمي لا من المغرب ولا من أي هيأة دولية معنية بقضية الصحراء تتحدث عن قواعد عسكرية في تندوف..
تشكل حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني. ويتسع نطاق هذه الحماية
ليشمل الممتلكات المدنية العامة والخاصة. ⚖⚖⚖
القانون الجنائي الدولي يسمح بمتابعة كل من ارتكب جرائم في حق المدنيين. ⚖⚖⚖
القانون الدولي الذي تتشدق به، يعتبر الاستيطان الذي يتعرض له إقليم الصحراء الغربية ، جريمة حرب، ويمنع على دولة الاحتلال تغير ديمغرافية المنطقة المحتلة. ويتعبر القانون الدولي الإنساني الركيزة الأساسية الذي تحمي سكان والاقاليم المحتلة من عملية الاستيطان.
لم يعد هناك مجال لإنكار الحرب في الصحراء الغربية!!!
الحرب في مخيلتكم فقط ولا احد يتحدث عن أي الحرب في المغرب من طنجة إلى الگويرة
إستهداف المدن أمر متوقع فالمغرب سبق أن حذر من ذلك وتم الحديث عن حصول جبهة البوليساريو على أسلحة نوعية، وبالتالي فالعملية بات من المؤكد أن ورائها البوليساريو
وقد ظهر أفراد بعثت الأمم المتحدة مينورسو بعين المكان لتوثيق الواقعة .
مجرد تساؤل.
ماهي طبيعة التفجيرات!!!؟؟؟
في مقال نشره موقع “العمق المغربي” اليوم (29/10/2023)، جاء فيه ما نصه:
“أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، في بلاغ، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي، إثر تسجيل وفاة شخص و إصابة ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة” انتهى الاقتباس
الوكيل العام للملك سمى الأسماء بمسمياتها عندما استعمل لفظ ” مقذوفات ”