وكالة الأونروا تصف أول شحنة من الوقود تدخل غزة بأنها “غير كافية”

بيروت: قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) اليوم الأربعاء إنها تسلمت ما يربو قليلا على 23 ألف لتر من الوقود لقطاع غزة المحاصر.

ودخلت أول شاحنة وقود منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى غزة في وقت سابق من اليوم، في ظل قيود.

وذكر بيان للوكالة الأممية: “لا تكفى هذه الكمية من هذا الوقود للاستجابة الإنسانية الإجمالية، بما في ذلك المنشآت الطبية ومنشآت المياه أو عمل وكالة الأونروا”.

وأضافت: “قصرت السلطات الإسرائيلية استخدام هذا الوقود على نقل المساعدات القليلة التي تدخل عبر مصر”.

وحذرت الوكالة من أنه بنهاية اليوم الأربعاء لن تكون لدى 70 % من الأشخاص في غزة مياه نظيفة. وأوضحت أن “الخدمات الرئيسية بما في ذلك محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي والمستشفيات توقفت”.

وأشارت الوكالة الأممية: “هناك الحاجة لوقود أكثر بكثير. إننا نحتاج إلى 160 ألف لتر من الوقود يوميا من أجل العمليات الإنسانية الأساسية”.

(د ب أ)