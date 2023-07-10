وكالة الطاقة الدولية: توقعات بشح المعروض النفطي بفعل الطلب الصيني وتخفيضات أوبك+

لندن: قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم الاثنين إن من المرجح أن يؤدي الطلب على النفط من الصين والدول النامية، إلى جانب تخفيضات الإمدادات من أوبك+، إلى استمرار تقلص المعروض خلال النصف الثاني من العام رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأضاف بيرول “حتى في ظل النمو الاقتصادي البطيء، فإن الطلب من الصين ودول نامية أخرى قوي”.

ومضى يقول “إذا أخذنا في الاعتبار تخفيضات الدولة المنتجة الرئيسية لإنتاجها، فإننا ما زلنا نعتقد أننا قد نشهد شحا في المعروض في السوق خلال النصف الثاني من العام الحالي”.

(رويترز)