سياسة | دولي | إيران

وكالة الطاقة الذرية: إيران تزيد إنتاجها من اليورانيوم المخصب لمستوى قريب من صنع أسلحة

منذ 18 دقيقة

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فيينا: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء، إن إيران تراجعت عن تباطؤ في معدل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع أسلحة، وعادت إلى معدل يبلغ حوالي تسعة كيلوغرامات شهريا بدلا من المعدل المخفض البالغ ثلاثة كيلوغرامات.

وذكرت الوكالة في بيان: “أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة من اليورانيوم-235 إلى حوالي تسعة كيلوغرامات شهريا منذ نهاية نوفمبر في هاتين المنشأتين مجتمعتين”، في إشارة إلى موقعي فوردو ونطنز.

(رويترز)

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