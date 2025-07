 وكالة الطاقة الذرية تعلن مغادرة فريق من مفتشيها إيران

برلين: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة إن فريقا من مفتشيها غادر إيران بسلام عائدا إلى مقرها في فيينا بعد أن ظل في طهران طول مدة الحرب مع إسرائيل.

وأكد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في منشور على منصة إكس “شددنا على الأهمية البالغة لأن تناقش الوكالة مع إيران سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية فيها بأقرب وقت ممكن”.

An IAEA team of inspectors today safely departed from Iran to return to the Agency headquarters in Vienna, after staying in Tehran throughout the recent military conflict. pic.twitter.com/65YQcDL7Ik

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) July 4, 2025