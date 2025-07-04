سياسة | دولي

 وكالة الطاقة الذرية تعلن مغادرة فريق من مفتشيها إيران

منذ ساعتين

المدير العام للوكالة رافائيل غروسي

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برلين: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة إن فريقا من مفتشيها غادر إيران بسلام عائدا إلى مقرها في فيينا بعد أن ظل في طهران طول مدة الحرب مع إسرائيل.

وأكد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في منشور على منصة إكس “شددنا على الأهمية البالغة لأن تناقش الوكالة مع إيران سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية فيها بأقرب وقت ممكن”.

(رويترز)

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