وكالة الطاقة الذرية: تقارير عن انفجارات قرب محطة زابوريجيا في أوكرانيا

كييف: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي إن الوكالة تلقت تقارير عن وقوع انفجارات قوية قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا اليوم الأحد، تزامنا مع تقارير عن هجوم بطائرة مسيّرة على مركز التدريب الخاص بالمحطة.

وأوضح غروسي أن الوكالة لم تتمكن بعد من معرفة ما إذا كانت الانفجارات قد أدت إلى أضرار.

وأضاف في بيان أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بتقارير عن هجوم بطائرة مسيّرة على مركز تدريب محطة زابوريجيا للطاقة النووية اليوم، خارج محيط الموقع مباشرة… وتشير التقارير إلى عدم وقوع إصابات أو أي تأثير على أي من معدات محطة الطاقة النووية”.

(رويترز)