سياسة | دولي

وكالة الطاقة الذرية: لا تقدم مع إيران ومخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ينمو

منذ 31 دقيقة

حجم الخط
0

فيينا: أفاد تقريران فصليان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن الوكالة التابعة للأمم المتحدة أفادت الاثنين بعدم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بخصوص قضايا حساسة مثل إعادة تركيب كاميرات مراقبة وتفسير وجود آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.

وأظهر أحد التقريرين السريين اللذين أُرسلا للدول الأعضاء أنه في الوقت نفسه، يواصل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، النمو مقارنة بالربع السابق لكن بوتيرة أبطأ على الرغم من تخفيف بعض المواد.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إدارة بايدن تخطط لطلب رأي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج نووي مدني محتمل في السعودية
24 - أغسطس - 2023
محطات الطاقة النووية الأوكرانية ستكون بكامل طاقتها قبل الشتاء
8 - أغسطس - 2023
شكوى جديدة لوكالة الطاقة الذرية بشأن وجود ألغام مضادة للأفراد بمحطة زابوريجيا
25 - يوليو - 2023
بيونغ يانغ تنتقد موافقة الوكالة الدولية على تصريف مياه فوكوشيما
9 - يوليو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية