وكالة الطاقة الذرية: لا تقدم مع إيران ومخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ينمو

فيينا: أفاد تقريران فصليان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن الوكالة التابعة للأمم المتحدة أفادت الاثنين بعدم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بخصوص قضايا حساسة مثل إعادة تركيب كاميرات مراقبة وتفسير وجود آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.

وأظهر أحد التقريرين السريين اللذين أُرسلا للدول الأعضاء أنه في الوقت نفسه، يواصل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، النمو مقارنة بالربع السابق لكن بوتيرة أبطأ على الرغم من تخفيف بعض المواد.

(رويترز)