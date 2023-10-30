وكالة: المغرب “يفتح تحقيقا بعد مقتل شخص في الصحراء الغربية” جراء “إطلاق مقذوفات”

الرباط: أعلنت النيابة العامة المغربية الأحد، فتح تحقيق في “إطلاق مقذوفات” ليل السبت- الأحد على مدينة السمارة في الصحراء الغربية المتنازع عليها، أدت إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جروح اثنين منهم بالغة.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية أن “الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة”.

وأضاف أن الوكيل العام “سيحرص على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث”.

وذكرت السلطات المغربية في وقت سابق الأحد، أن أربعة انفجارات وقعت مساء السبت، أسفرت عن مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين بينهم اثنان في حالة خطيرة، في مدينة السمارة التي تبعد نحو ألف كيلومتر جنوب العاصمة الرباط.

وأوضحت السلطات المحلية، أن هذه الانفجارات وقعت في ثلاثة أحياء مختلفة و”ألحقت أضرارا مادية بمنزلين”.

وتم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى في العيون، على بعد 200 كلم غرب السمارة البالغ عدد سكانها أكثر من 66 ألف نسمة.

وتمكن المصاب الثالث من العودة إلى منزله بعد تلقيه الإسعافات الأولية من جروح طفيفة.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قسما منهاراً من سقف منزل فارغ. وأظهرت أخرى حطاما معدنيا مجهول الهوية.

وأعلنت جبهة البوليساريو في بيان الخميس أنها ” استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة حنكة حورية بقطاع السمارة” بحسب تعبيرها.

وأضافت: “تتوالى هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار”.

ويبلغ طول هذا الجدار الذي أقامه الجانب المغربي في ثمانينات القرن العشرين أكثر من 2700 كيلومتر، ويفصل بين شطري الصحراء الغربية، الطرف الذي يسيطر عليه المغرب، والآخر الذي تعتبره البوليساريو “محررا”.

(أ ف ب)