وكالة بوب فيلان تتخلى عنها.. وبي بي سي تفشل في فهم حقيقة تعاطف الرأي العام مع فلسطين

لندن – “القدس العربي”:

قالت صحيفة “إندبندنت” في تقرير أعده جاكوب ستوورثي إن وكيل فرقة بوب فيلان قرر التخلي عنها بعد الهتاف في مهرجان غلاستونبيري للأغنية يوم السبت.

ولم يعد ثنائي البانك يظهر على موقع الشركة الوكيلة بعد وصلة 28 حزيران/يونيو الموسيقية. وقاد الثنائي الجمهور من على مسرح وست هولتس بهتافات “الحرية لفلسطين والموت لجيش الدفاع الإسرائيلي”.

وقد بث الأداء على خدمة آي بليير لبي بي سي، لكن هيئة الإذاعة البريطانية قررت منعه من الخدمة بعد ذلك، وكشفت أن الشرطة تقوم بالنظر في التعليقات وتقييم فيما إذا تم ارتكاب أي جريمة.

وكشف موقع “ديدلان” أن “يونايتد تلانت إيجنسي” (يو تي إي) قررت التخلي عن الفرقة وحذفتها من موقعها الرسمي. وقد أنشئت الفرقة في إبيسويتش عام 2017 وقد أخفى مؤسساها اسميهما وظهرا باسمين مستعارين بوب فيلان وبوبي فيلان. وكتب بوبي يوم الأحد على إنستغرام لمتابعيه قائلا إنه غمر بالكثير من الرسائل المؤيدة وتعليقات الكراهية. وقال إنه متمسك بما قال واصفا بأنه “تغيير في السياسة الخارجية”.

كتب بوبي يوم الأحد على إنستغرام لمتابعيه قائلا إنه غمر بالكثير من الرسائل المؤيدة وتعليقات الكراهية. وقال إنه متمسك بما قال واصفا بأنه “تغيير في السياسة الخارجية”

وفي أعقاب العرض، الذي كاد يلقي بظلاله على المهرجان الموسيقي الذي استمر خمسة أيام، أصدر منظمو مهرجان غلاستونبيري بيانا جاء فيه: “تأسس مهرجان غلاستونبيري عام 1970 ليكون مكانا للناس للالتقاء والاستمتاع بالموسيقى والفنون وأروع المساعي الإنسانية. وبصفتنا مهرجانا، فإننا نقف ضد جميع أشكال الحرب والإرهاب. وسنظل نؤمن دائما بالأمل والوحدة والسلام والمحبة، ونناضل من أجلها بنشاط” و”مع ما يقرب من 4,000 عرض في غلاستونبيري 2025، سيكون هناك حتما فنانون ومتحدثون يظهرون على مسارحنا ولا نشاركهم آراءهم، ولا ينبغي أبدا اعتبار وجود أي فنان هنا بمثابة تأييد ضمني لآرائه ومعتقداته”.

لكن البيان عرج على ما حدث في مسرح ويست هولتس وأنه تجاوز المسموح به وذكر الجميع بأنه لا مكان في المهرجان لمعاداة السامية أو خطاب الكراهية أو التحريض على العنف. وفي هذا السياق قالت المذيعة السابقة في بي بي سي والتي استقالت احتجاجا على تغطية الهيئة للحرب في غزة، كاريشا باتل، إن محاولة الهيئة التزام الحذر في تغطيتها لفرقة نيكاب الأيرلندية والتي عبرت عن مواقف مؤيدة لفلسطين والخطأ مع فرقة بوب فيلان، جعلها تفشل في فهم مشاعر الناس عن فلسطين.

وقالت بمقالها الذي نشرته “إندبندنت”: “في نهاية هذا الأسبوع، لو أردت مشاهدة عرض فرقة نيكاب في مهرجان غلاستونبيري مباشرة على مسرح ويست هولتس، لم تكن لتجده على بي بي سي. بل كان عليك البحث عن حساب هيلين ويلسون على تيك توك، حيث أحرقت أصابعها وهي تحمل هاتفها في حرارة 30 درجة مئوية لبث العرض كاملا مباشرة من مكانها بين جمهور المهرجان، مع علمها أن هيئة البث العامة لدينا قررت عدم القيام بذلك، كان الآلاف يشاهدون”.

وتوقع منظمو المهرجان أن يكون عرض نيكاب الأكثر مشاهدة وحضورا، حيث حذروا مقدما من الحشد الكبير لمشاهدتهم. وأعلنت بي بي سي أنها لن تبث العرض حيا، ولكنها ستبث مقاطع بعد تحريرها على خدمة أي بليير.

وقالت بي بي سي في بيان لها: “في الوقت الذي لا تحظر بي بي سي الفنانين” إلا أن “خطتنا تؤكد على التزام برامجنا بالمعايير التحريرية”.

وجاء القرار بعدما وجهت تهمة إلى أحد أعضاء الفرقة مو تشارا برفع علم حزب الله في حفلة عام 2024، وهي تهمة أسقطت وألغيت جلسة استماع أمام المحكمة كانت مقررة في آب/أغسطس. وفي اليوم الذي حاولت فيه بي بي سي أن تكون في الجانب الآمن في تغطيتها لحفلة نيكاب، علق تشارا على العدد الكبير من الأعلام التي يحملها الجمهور وقادهم بالهتاف “الحرية لفلسطين”. وارتدى عضو آخر في الفرقة قميصا كتب عليه “كلنا بالستاين أكشن”، في إشارة للحركة التي سيتم حظرها واعتبارها كحركة إرهابية.

في اليوم الذي حاولت فيه بي بي سي أن تكون في الجانب الآمن في تغطيتها لحفلة نيكاب، علق تشارا على العدد الكبير من الأعلام التي يحملها الجمهور وقادهم بالهتاف “الحرية لفلسطين”

لكن خجل أو حذر الهيئة التحريري في تغطية حفلة نيكاب، لم ينقذها، حيث جاءت هتافات فلسطين من فرقة الثنائي بوب فيلان اللذين هتفا “الحرية لفلسطين” و”الموت، الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي”، وهو ما قاد لانتقاد للهيئة من رئيس الوزراء ودعوات لحظر التمويل عنها ومحاكمتها.

وتقول الكاتبة إنه بالنسبة للنقاد من أصحاب النية السيئة، فالرقابة وهي أكثر خيارات التحرير تطرفا، ليست كافية. ورفض بث عروض الفرق الموسيقية في مهرجان غلاستونبيري، أو أفلام وثائقية سليمة تحريريا مثل “غزة: مسعفون تحت النار”، لن يكفي أبدا. التضحية بأعز معايير وقيم بي بي سي التحريرية لن تكفي أبدا. لأن الرقابة هي نداء من لا يريدون إظهار الحقيقة، والحقيقة هي أن هناك دعما شعبيا متزايدا لفلسطين، وغضبا متزايدا من أفعال إسرائيل في غزة.

ويتجلى هذا الدعم في المكانة الشعبية والبطولية التي يحظى بها الفنانون الذين يعبرون عن آرائهم، وفي مئات الآلاف الذين تظاهروا في شوارع لندن على مدار عشرين شهرا، وفي بحر أعلام فلسطين في مهرجان غلاستونبيري. لا يمكن قمع الغضب الشعبي مهما حاول أي أحد. وإذا هتف فنان “حرية، حرية” على مسرح غلاستونبيري، سيهتف الجمهور “فلسطين”. يجب أن يكون إظهار حقيقة هذا الشعور العام أولويةً لهيئة البث العامة في بريطانيا.

وقالت “أريد بي بي سي خالية من أي تأثير، هيئة تحريرية جريئة في مواجهة الضغوط. من الضروري أن تتخذ هيئتنا الإعلامية العامة قراراتها التحريرية بحرية، لا بناء على غضب النقاد ذوي النية السيئة، بل على الدقة والأدلة وحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية التي يجب الالتزام بها – مبادئ مثل حرية التعبير والخدمة العامة”. وقالت إن بي بي سي التي رفضت حذف سلسلة وثائقية عن دور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أعمال شغب كوجرات عام 2002، رغم ضغوط حكومته، هي هيئة بي بي سي التي نحتاجها. إنها بي بي سي التي نستحقها. لا تلك التي يضطر فيها الجمهور إلى حرق أصابعهم لبث ما لا تريده”.