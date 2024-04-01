سياسة | دولي | روسيا

وكالة تاس: مقاتلون أجانب محتجزون في داغستان على صلة بهجوم موسكو

1 - أبريل - 2024

أرشيف

حجم الخط
0

موسكو: نقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله اليوم الاثنين إن مقاتلين أجانب اعتقلوا أمس الأحد في منطقة داغستان بجنوب روسيا متورطون في تمويل هجوم وقع الشهر الماضي على قاعة حفلات موسيقية قريبة من موسكو.

وذكرت وكالة إنترفاكس نقلا عن الجهاز قوله أيضا إن أحد الرجال الأربعة المعتقلين اعترف بأنه أحضر بنفسه أسلحة للمهاجمين.

وقالت السلطات الروسية أمس الأحد إنها اعتقلت مجموعة من الرجال كانوا يخططون للقيام بأعمال عنف، لكنها لم تكشف عن جنسياتهم.

وقُتل 144 شخصا على الأقل في هجوم 22 مارس آذار. وأعلن تنظيم “الدولة”المتشدد مسؤوليته عنه لكن روسيا قالت أيضا إنها تعتقد أن “قوميين أوكرانيين” على صلة بالهجوم، وهو ما نفته كييف بشدة.

والرجال الأربعة، الذين تتهمهم روسيا بتنفيذ الهجوم، من عرقية الطاجيك.

(وكالات) 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن قتل مسؤول كبير في “الدولة” بسوريا
19 - يونيو - 2024
آفاق شهر العسل بين دمشق وطهران
19 - مايو - 2024
مقتل 5 جنود عراقيين في هجوم لـ”الدولة” على نقطة عسكرية
13 - مايو - 2024
المغرب يحبط مخططا لتنظيم “الدولة” كان يستهدف منشآت حيوية وأمنية
3 - مايو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية