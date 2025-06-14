إيران تعلن إسقاط مقاتلة “إف-35” إسرائيلية ثانية.. وتل أبيب تنفي

طهران: أعلنت قوات الدفاع الجوي الإيرانية أنها تمكنت من استهداف وإسقاط مقاتلة من طراز إف 35 تابعة لإسرائيل وذلك في أجواء غرب البلاد.
ووفق وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية اليوم السبت، تمكن الطيار من الخروج بمقعد النجاة، مشيرة إلى أنها الطائرة الثانية التي يتم إسقاطها.
وأفادت بأن “الدفاع الجوي أصاب طائرتين حربيتين من طراز إف 35 تابعتين للكيان الصهيـوني، ودمرهما وأسقطهما”.
بدوره نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة “إكس”، صحة نبأ إسقاط طائرة حربية من طراز “إف-35” في إيران.
وادعت إيران أمس أيضا أنها أسقطت طائرتين إسرائيليتين خلال هجمات جوية على البلاد.
ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا قيل إنها لحطام إحدى الطائرتين.
(وكالات)
أطلب من الله العلي القدير أن يكون هذا الخبر صحيحا اللهم أنصر عبادك وأخذل المنافقين من الأعراب والعربان
انا مسلم سني و مع ايران قلبا و قالبا و نصيحتي لايران و لكل المسلمين ان هذه البؤرة السرطانية في قلب العالم العربي الاسلامي هي ضد البقاء الاسلامي العربي و هي تريد ان تمسحه من الوجود و سيفعلون في كل البلاد العربية الاسلامية مثل غزة و قد بدأت بالاقوى و هي ايران و اتوقع الدور القادم على مصر رغم استسلام السيسي لهم لكن حتما السيسي سيزول و ستقبى مصر عقبة في سبيل ابادة العرب و المسلمين
و النصيحة لايران هي النفس الطويل حرب الاستنزاف التي تشل اسرائيل و قد نجحت ضد امريكا في فيتنام و افغانستان الحرب الان مع اسرائيل راس الصليبية اصبحت اكون او لا اكون
to be or not to be
حتى بالمنطق الغربي كما قالها شكسبير على لسان هاملت و قد عبر عن الصليبية بكل وضوح ماكرون
هي ثلاث طائرات كلها اف 35 خردة عسكرية مهترئة لمجمع البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنتين على التوالي بلا تراخي فاللهم عجل بتدمير أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀